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Donald Trump uručit će trofej pobjedniku Svjetskog prvenstva
Donald Trump uručit će trofej pobjednicima finala Svjetskog nogometnog prvenstva 19. srpnja, izjavio je predsjednik Fife Gianni Infantino.
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Infantino i Trump razvili su blizak odnos uoči ovogodišnjeg prvenstva, no američki predsjednik od početka turnira 11. lipnja vrlo je rijetko javno govorio o natjecanju.
Ipak, predsjednik Fife potvrdio je u intervjuu za emisiju Fox and Friends da je plan da Trump ima jednu od glavnih uloga tijekom ceremonije dodjele trofeja na stadionu New York New Jersey, baš kao što je bio slučaj na prošlogodišnjem finalu Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, koje je osvojio Chelsea, piše The Guardian.
"Bit ćemo zajedno s predsjednikom, uživati u finalu i, naravno, uručiti trofej pobjedniku”, rekao je Infantino.
Na pitanje hoće li zajedno uručiti trofej, Infantino je dodao:
"Naravno, mi smo zajedno cijelo vrijeme.”
Na finalu Svjetskog klupskog prvenstva Trump je ostao na pobjedničkom podiju i nakon što je predao trofej kapetanu Chelseaja Reeceu Jamesu.
"Rekli su mi da će uručiti trofej i potom sići s pozornice. Mislio sam da će to i učiniti, ali želio je ostati”, rekao je James nakon utakmice.
Na pitanje što mu je Trump rekao, James je dodao:
"Iskreno, bilo je prilično bučno pa nisam puno čuo. Samo mi je čestitao, kao i cijeloj momčadi, na osvojenom trofeju i rekao nam da uživamo u trenutku.”
Cole Palmer, koji je protiv Paris Saint-Germaina postigao dva pogotka, priznao je da ga je situacija zbunila.
„Znao sam da će biti tamo, ali nisam znao da će stajati na podiju dok budemo podizali trofej. Bio sam malo zbunjen, da”, rekao je Palmer.
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