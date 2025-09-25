Drama u SAD-u: Mnogi servisi u automobile ugrađuju jeftine zračne jastuke!

DTN-ovi proizvodi su krivotvorine koje oponašaju originalne dijelove, ali se prodaju po cijeni znatno nižoj od originala, ponekad i 90 posto jeftinije
Američka Nacionalna uprava za sigurnost cestovnog prometa (NHTSA) otvorila je istragu nakon sedam incidenata povezanih s neispravnim kompresorima zračnih jastuka, od kojih se pet pokazalo kobnim, piše HAK.
Vjeruje se da komponente koje su pod istragom potječu od tvrtke Detiannuo Safety Technology iz kineske provincije Jilin, poznatije kao DTN Airbag. Istražitelji tvrde da kompresori tvrtke sadrže hlapljive kemikalije koje se mogu zapaliti tijekom aktiviranja, uzrokujući nekontrolirano napuhavanje zračnog jastuka.
The Wall Street Journal napominje se da je NHTSA povezala DTN sa sedam incidenata i pet smrtnih slučajeva koji uključuju kompresore zračnih jastuka. Jedan od ovih smrtnih slučajeva dogodio se u srpnju.
Pretpostavlja se da su mnoge radionice za popravak i monteri uvozili jeftine kompresore zračnih jastuka iz inozemstva, često nesvjesno. WSJ izvještava da su DTN-ovi proizvodi krivotvorine koje oponašaju originalne dijelove, ali se prodaju po cijeni znatno nižoj od originala, ponekad i 90 posto jeftinije.
"Ove krivotvorine često su izrađene od materijala loše kvalitete i vjerojatnije će propasti jer su samo imitacije inženjeringa koji se nalazi u pravom proizvodu", rekao je novinama Bob Stewart, predsjednik Vijeća za borbu protiv krivotvorenja u automobilskoj industriji i globalni menadžer zaštite robne marke u General Motorsu.
Nema informacija o tome koliko je vozila u SAD-u možda bilo ugrađeno s krivotvorenim pumpama za napuhavanje zračnih jastuka tvrtke DTN. Tvrtka, sa svoje strane, tvrdi da je prodaja njezinih proizvoda zabranjena u SAD-u i inzistira da ne posluje unutar zemlje.
