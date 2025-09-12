Oglas

ukrajinski napadi

Dronovima prvi put napadnuta ruska luka za utovar nafte Primorsk

Hina
12. ruj. 2025. 11:30
U napadu dronom u petak na sjeverozapadnu rusku luku Primorsk, nedaleko od Sankt Peterburga, zapaljeni su brod i crpna postaja, rekao je regionalni guverner.

Riječ je o prvom prijavljenom napadu dronom na jedan od najvećih izvoznih terminala za naftu i gorivo u zemlji.

Od početka kolovoza Ukrajina je pojačala napade na rusku energetsku infrastrukturu, uključujući rafinerije i naftovode, dok su mirovni pregovori i dalje u zastoju.

Druge luke, uključujući obližnju Ust-Lugu i crnomorsku Novorosijsk, posljednjih su mjeseci više puta bile meta napada.

Rusija je revidirala svoj plan izvoza sirove nafte iz zapadnih luka za rujan na 2,1 milijun barela dnevno (bpd), što je povećanje od 11 posto u odnosu na početni raspored, jer su napadi dronom na domaće rafinerije smanjili lokalnu potražnju za sirovom naftom.

Guverner Aleksander Drozdenko rekao je da je požar na brodu u Primorsku, koji nije identificirao, ugašen te da ne postoji rizik od izlijevanja naftnih derivata.

Više od 30 dronova uništeno je iznad regije, dodao je u objavi na Telegramu, bez spominjanja rata u Ukrajini.

Komentari ispod njegove objave odražavaju tjeskobu lokalnih stanovnika.

"Koliko će ovo trajati? Nisam spavao cijelu noć i cijelo jutro. Samo želim da sve bude u redu. Dijete ne spava, samo pokušava zaspati, a onda bum, bum - jednostavno je užasno. Želim da sve uskoro završi", napisao je korisnik pod imenom Sašulja.

Primorsk se nalazi na Finskom zaljevu u blizini Sankt Peterburga. Ruska agencija za zračni promet Rosaviatsia izjavila je da je zračna luka Pulkovo u Sankt Peterburgu obustavila operacije na nekoliko sati u petak ujutro.

Ruska vojska izjavila je da su njezini sustavi protuzračne obrane tijekom noći presreli i uništili 221 ukrajinski dron, uključujući devet iznad Moskovske regije.

Na upit za komentar, glasnogovornik ukrajinskog glavnog stožera rekao je da vojska nema neposredne informacije.

Teme
Primorsk napad dronovima

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
