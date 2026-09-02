"NEMA PREGOVORA S TERORISTIMA"
VIDEO / Putin bijesno reagirao na upozorenje Zelenskog: "To je državni terorizam"
Ruski predsjednik Vladimir Putin reagirao je na upozorenje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da ruski zračni prostor postaje nesiguran za civilno zrakoplovstvo, ocijenivši takve izjave „državnim terorizmom“.
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Zelenski je u utorak upozorio aviokompanije, osiguravatelje i druge koji koriste ruski zračni prostor da on postaje sve opasniji. Poručio je da će ukrajinski dronovi biti prisutni na ruskom nebu u razmjerima koje treba uzeti u obzir.
Upitan o izjavama Zelenskog na konferenciji za novinare u Biškeku nakon summita Šangajske organizacije za suradnju, Putin je rekao da bi takve poruke predstavljale „državni terorizam“, prenosi Internazionale.
putin’s public reaction to Zelenskyy’s statement about closing russian airspace.— Alex Bond (@AlexBondODUA) September 1, 2026
Pay close attention to his body language. pic.twitter.com/1kJQhSzTQV
„Nisam čuo takve izjave, ali ako su javno izrečene, onda je to jednostavno ravno državnom terorizmu“, rekao je Putin, prema izvještaju Ukrajinske pravde.
Ruski predsjednik pritom je ukazao na to da ukrajinsko vodstvo istodobno traži nastavak pregovora i izravne sastanke.
„I istaknuo bih da upravo oni traže od nas da nastavimo pregovore i traže sastanke licem u lice. Ne pregovara se s teroristima“, rekao je Putin.
Putin je također poručio da će Rusija pronaći način da odgovori ako dođe do tragedija povezanih s takvim situacijama.
Putin najavio i masovne napade na ukrajinsku energetiku
Putin je na istoj konferenciji rekao da je ruskim oružanim snagama naređeno da pripreme masovne napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.
Ruski predsjednik tvrdio je da bi takvi napadi bili odgovor na ukrajinske udare na rusku energetsku infrastrukturu i rafinerije.
"Ruskim oružanim snagama dane su upute za pripremu i izvođenje masovnih udara po energetskim objektima Ukrajine. Oni udaraju po našima - dobit će odgovor", rekao je Putin, prenosi Reuters.
Putin je istodobno priznao da su ukrajinski napadi dronovima nanijeli stvarnu štetu ruskim rafinerijama, no ustvrdio je da je njihova zaštita u međuvremenu poboljšana, navodi Reuters.
Upozorenje Zelenskog uslijedilo je nakon višednevnog intenziviranja ruskih zračnih napada na Ukrajinu. Kijev je posljednjih mjeseci istodobno pojačao napade dronovima na ciljeve duboko unutar Rusije, osobito rafinerije, naftne terminale i drugu infrastrukturu povezanu s ruskim ratnim naporima.
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