Oglas

FOTO, VIDEO / Zapaljena tvornica izraelskog proizvođača oružja u Češkoj

author
N1 Info
|
20. ožu. 2026. 13:37
Objekt povezan s izraelskim obrambenim divom Elbit Systems zapaljen je u Češkoj, a odgovornost je preuzela podzemna skupina, dok su vlasti pokrenule istragu.

Oglas

Nekoliko zgrada na lokaciji, koja je zajednički projekt češke tvrtke i Elbit Systemsa, uništeno je u napadu u ranim jutarnjim satima, javlja Al Jazeera.

Elbit Systems se opisuje kao ključni dobavljač kopnenog i zračnog oružja koje izraelska vojska koristi u svojim ratovima, uključujući u Gazi i Iranu.

Skupina koja se naziva The Earthquake Faction objavila je da je izvela napad, poručivši na Telegramu: “Ova lokacija je središnja za europske operacije najvećeg izraelskog proizvođača oružja. Sada je u plamenu.”

“Nalazimo se u utrobi zvijeri, okruženi smradom zla”, navela je skupina, dodajući: “Nema vremena za molbe suučesničkim međunarodnim vladama… poduzet ćemo potrebne akcije kako bismo zaustavili njihova sredstva za ubijanje.”

Češka policija objavila je na platformi X da istražuje ono što su nazvali “mogućom terorističkom poveznicom”.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

Teme
Elbit Systems The Earthquake Faction izrael tvornica izraelskog oružja češka

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ