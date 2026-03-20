FOTO, VIDEO / Zapaljena tvornica izraelskog proizvođača oružja u Češkoj

Objekt povezan s izraelskim obrambenim divom Elbit Systems zapaljen je u Češkoj, a odgovornost je preuzela podzemna skupina, dok su vlasti pokrenule istragu.
Nekoliko zgrada na lokaciji, koja je zajednički projekt češke tvrtke i Elbit Systemsa, uništeno je u napadu u ranim jutarnjim satima, javlja Al Jazeera.
Elbit Systems se opisuje kao ključni dobavljač kopnenog i zračnog oružja koje izraelska vojska koristi u svojim ratovima, uključujući u Gazi i Iranu.
BREAKING: 'The Earthquake Faction' launches by setting ablaze Elbit's Israeli weapons manufacturing centre in the Czech Republic.— The Aftershock (@The_Aftershock_) March 20, 2026
The site was built to "service the global expansion of Israel's biggest weapons producer".
No one was harmed, but photos show the site destroyed. pic.twitter.com/uU31RdFQUZ
Skupina koja se naziva The Earthquake Faction objavila je da je izvela napad, poručivši na Telegramu: “Ova lokacija je središnja za europske operacije najvećeg izraelskog proizvođača oružja. Sada je u plamenu.”
“Nalazimo se u utrobi zvijeri, okruženi smradom zla”, navela je skupina, dodajući: “Nema vremena za molbe suučesničkim međunarodnim vladama… poduzet ćemo potrebne akcije kako bismo zaustavili njihova sredstva za ubijanje.”
Češka policija objavila je na platformi X da istražuje ono što su nazvali “mogućom terorističkom poveznicom”.
Photos showing extensive damage from the action were shared on the group's telegram channel: https://t.co/XF4dbqlGvJ pic.twitter.com/2OWcvQo1zX— The Aftershock (@The_Aftershock_) March 20, 2026
