Oglas

tzv. politika "pushbacka"

Mediji u BiH: Hrvatska policija istukla i prebacila migrante u BiH. Reagirao hrvatski MUP

author
N1 Info
|
08. velj. 2026. 17:09
zg-sisak migranti-kba-11_623_0100FILE(20161218-133807212).MXF.Still001
N1

BiH portali navode kako je riječ o nastavku tzv. politike "pushbacka", u sklopu koje se migrante zatečene na teritoriju Hrvatske nezakonito vraća u Bosnu i Hercegovinu, bez provođenja redovnog postupka readmisije i bez individualne procjene njihovih slučajeva.

Oglas

BiH mediji vijesti.ba, Dnevni avaz i Politicki.ba su objavili da su pripadnici hrvatske granične policije iz Donjeg Lapca jučer ujutro nezakonito prebacili desetoricu migranata iz Egipta na teritorij Bosne i Hercegovine, piše Index. Prema tim navodima, većina migranata prije toga je bila fizički zlostavljana, a u BiH su prebačeni bosi, neprikladno odjeveni, bez ikakvih službenih dokumenata i bez provedenog zakonskog postupka.

BiH portali navode kako je riječ o nastavku tzv. politike "pushbacka", u sklopu koje se migrante zatečene na teritoriju Hrvatske nezakonito vraća u Bosnu i Hercegovinu, bez provođenja redovnog postupka readmisije i bez individualne procjene njihovih slučajeva. Takvu praksu već godinama kritiziraju brojne međunarodne organizacije za ljudska prava, upozoravajući na sustavno kršenje prava migranata na vanjskim granicama Europske unije.

MUP: Migranti su se sami povukli u BiH

Ministarstvo unutarnjih poslova RH odbacilo je ove navode. U odgovoru na upit Indexa navode kako su na području Postaje granične policije Gornji Lapac tijekom noći pokušale nezakonito ući u Hrvatsku dvije skupine migranata, no da su se, kada su primijetili ophodnje hrvatske policije, same povukle natrag na teritorij Bosne i Hercegovine.

"Nije bilo kontakta ni primjene sile"

"S obzirom na to da su pobjegli natrag na područje BiH, njihov točan broj ne znamo. Nikakav kontakt niti primjene tjelesne snage nije bilo, a kamo li da su migranti bili natjerani da skidaju odjeću", poručuju iz policije. Dodaju i da, prema prvim telefonskim provjerama s graničnom policijom BiH, nitko nije prijavio takav događaj.

Policija: Svaki navod se provjerava

Iz MUP-a ističu kako se svaki navod o mogućem nezakonitom postupanju ozbiljno razmatra te da se u svakom slučaju provjeravaju sve informacije i utvrđuju činjenice. Naglašavaju i da hrvatska policija svakodnevno zakonito odvraća migrante od nezakonitog prelaska granice, što je, kako navode, njezina temeljna zadaća.

“Neprovjerene i jednostrane optužbe”

"Riječ je o još jednoj u nizu neprovjerenih i jednostranih izjava o radu hrvatske policije, temeljenih isključivo na navodima koji nisu dani niti provjereni na području Republike Hrvatske i bez ikakvih materijalnih dokaza", poručuju iz MUP-a. Kao argument protiv optužbi o pushbacku navode da je samo prošle godine zaprimljeno 14.875 namjera za međunarodnom zaštitom migranata zatečenih u Hrvatskoj.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
BiH MUP bosna i hercegovina granični prijelaz hrvatska policija migranti pushback strani državljani

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ