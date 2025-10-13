Direktor Lasić potvrdio je prošlog tjedna kako je upoznat s istragom ali je ustvrdio kako je riječ o lažnim optužbama temeljenim na prijavi koju je podnio Elmedin Voloder, bivši direktor Autocesta FBIH koji sada iz sjenke upravlja tvrtkom "Trasa" i koja se natjecala se za nadzor nad gradnjom sporne dionice a taj je posao u konačnici dobila talijanska tvrtka "Tehnical" nakon, kako je kazao Lasić, korekcija koje su uslijedile jer je u njihovoj prvotnoj prijavi napravljena pogreška.