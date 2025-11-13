Oglas

Devet šokantnih imena i detalja iz novih Epsteinovih dokumenata

N1 Info
13. stu. 2025. 16:36
Epstein
SAUL LOEB / AFP

Nadzorni odbor Zastupničkog doma objavio je više od 20 tisuća stranica e-poruka i dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom i otvorio novi pogled na njegovu razgranatu mrežu kontakata koja je uključivala političare, ljude iz medija, financija, tehnologije i diplomacije.

Dokumenti, koje su zasebno objavili republikanci i demokrati, pokazuju da je osuđeni seksualni prijestupnik održavao odnose s istaknutim osobama te što je mislio o Donaldu Trumpu i tome koliko je američki predsjednik znao o njegovim zločinima.

Trumpova administracija odbacila je sve optužbe, a glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt optužila je demokrate da 'selektivno puštaju e-poruke liberalnim medijima kako bi stvorili lažni narativ'. Trump je na društvenim mrežama dodao da 'ponovno pokušavaju spomenuti prijevaru Jeffreyja Epsteina'.

U nastavku, piše tportal, se nalazi devet najzanimljivijih i najšokantnijih detalja iz objavljenih spisa.

Larry Summers i uvredljive opaske o Trumpu i ženama

U Epsteinovoj pošti često se pojavljivao Larry Summers, bivši ministar financija i ugledni ekonomist. U jednom od mailova iz Saudijske Arabije 2017. godine, Summers prenosi dojam tamošnjih dužnosnika da je 'Donald klaun i sve opasniji u vanjskoj politici'. U drugom piše kako je 'primijetio da polovicu IQ-a u svijetu posjeduju žene'.

Najproblematičniji dio stiže u nastavku, kada Epsteinu šalje: 'Pokušavam shvatiti zašto američka elita misli da ako ubijete svoje dijete premlaćivanjem i napuštanjem, to je nebitno za Harvard, ali ako ste se prije 10 godina udvarali nekoliko žena, ne možete raditi u think tanku. NE PONAVLJAJTE OVAJ UVID.'

Summers, koji je i ranije izazivao reakcije zbog svojih stavova o ženama, nije komentirao ovu komunikaciju.

Michael Wolff savjetovao Epsteina kako upravljati pričom o Trumpu

Autor i novinar Michael Wolff godinama je s Epsteinom razmjenjivao mailove o Trumpu. U jednoj poruci iz 2015. godine savjetovao mu je što učiniti ako Trumpa pitaju o njihovu odnosu: 'Mislim da biste ga trebali pustiti da se objesi. Ako kaže da nije bio u avionu ili u kući, to vam daje vrijednu PR i političku valutu.'

Godine 2019. Epstein mu piše: 'Trump je rekao da me zamolio da dam ostavku. Naravno da je znao za djevojke jer je zamolio Ghislaine da prestane.'

Prepiske pokazuju i da su se pokušavali pripremiti za priče o tužbama koje su spominjale i Trumpa.

Kathryn Ruemmler i Epsteinovi komentari o Cohenu i Trumpu

Među onima koji su se dopisivali s Epsteinom nalazi se i Kathryn Ruemmler, bivša savjetnica Obamine Bijele kuće. Tako su 2018. godine komentirali slučaj Michaela Cohena i isplate Stormy Daniels, a Epstein o Trumpu piše: 'Vidite, znam koliko je Donald prljav.'

U privatnom mailu ona posprdno opisuje ljude na odmorištu u New Jerseyju, što danas zvuči osobito neugodno s obzirom na njezinu kasniju poziciju u Goldman Sachsu, a iz banke nisu komentirali slučaj.

Peter Thiel i poziv na Karibe

Epstein je 2018. godine osnivača PayPala, Petera Thiela, pitao kako mu se sviđa život u Los Angelesu, pohvalivši ga zbog njegova stava o 'Trumpovim pretjerivanjima, a ne lažima'. Thiel mu je odgovorio: 'Ne mogu se žaliti do sada…', na što Epstein dodaje: 'Molim, posjetite me na Karibima.' Thielov glasnogovornik tvrdi da on nikada nije bio na Epsteinovu otoku.

Epstein nudi Steveu Bannonu susrete s 'čelnicima zemalja'

U prepiskama sa Steveom Bannonom 2018. godine, Epstein piše da mu može organizirati privatne sastanke sa svjetskim liderima ako provede osam do 10 dana u Europi. 'Ako budete ovdje svirali, morat ćete i provesti neko vrijeme', poručio mu je.

Bannon to odbija komentirati.

Epstein nudi uvid u Trumpa Rusima

U pripremi za susret Trumpa i Vladimira Putina 2018. godine, Epstein je norveškom političaru Thorbjørnu Jaglandu napisao: 'Mislim da biste mogli predložiti Putinu da Lavrov dobije uvid razgovarajući sa mnom.'

Tvrdio je i da je o Trumpu ranije informirao ruskog veleposlanika Vitalija Čurkina. 'Razumio je Trumpa nakon naših razgovora. Nije to složeno.'

Kontakti s Woodyjem Allenom i Soon-Yi Previn

Epstein se u jednom mailu obratio Soon-Yi Previn vezano uz tekst o Jamesu Woolseyju, nekadašnjem šefu CIA-e. Previn mu je odgovorila: 'Woody je rekao da to ništa ne znači.'

Peggy Siegal, Ariana Huffington i pokušaj diskreditacije Giuffre

Godine 2011. Epstein se obraća publicistici Peggy Siegal i pita može li mu pomoći da preko Ariane Huffington 'očisti ime'. U raspravi spominju 'djevojku koja je optužila princa Andrewa', odnosno Virginiju Giuffre. Epstein piše da bi Huffington trebala 'zagovarati opasnosti lažnih optužbi' i poslati novinare da je istraže, uz tvrdnju da je palača 'to voljela'.

Epstein o izborima 2016.: Nije bilo dobrog izbora

U prepiskama s umjetnikom Andresom Serranom, Epstein je komentirao predsjedničke izbore. 'Nije bilo dobrog izbora', napisao je Epstein, a Serrano objašnjava da ga je 'zgrozilo zgražanje zbog 'zgrabite ih za pi***'', pa je razmišljao dati glas Trumpu iz suosjećanja.

Teme
donald trump epstein epsteinova lista epsteinovi dosjei jeffrey epstein pedofilija

