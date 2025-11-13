Devet šokantnih imena i detalja iz novih Epsteinovih dokumenata

Autor i novinar Michael Wolff godinama je s Epsteinom razmjenjivao mailove o Trumpu. U jednoj poruci iz 2015. godine savjetovao mu je što učiniti ako Trumpa pitaju o njihovu odnosu: 'Mislim da biste ga trebali pustiti da se objesi. Ako kaže da nije bio u avionu ili u kući, to vam daje vrijednu PR i političku valutu.'