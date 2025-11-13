20.000 stranica
Epstein o Trumpu: “Znam koliko je prljav” – što donose novi dokumenti
Što se nalazi u tisućama Epsteinovih dokumenata koje je objavio Odbor za nadzor?
Republikanski Odbor za nadzor Zastupničkog doma objavio je dodatnih 20.000 stranica dokumenata dobivenih od ostavštine Jeffreyja Epsteina, osuđenog seksualnog prijestupnika čija je smrt potaknula veliko zanimanje zbog njegova kruga moćnih poznanika.
Među dokumentima su i mailovi u kojima Epstein spominje predsjednika Donalda Trumpa, tvrdeći da je Trump “znao za djevojke” te komentirajući njegovo ponašanje i mentalno stanje tijekom više godina.
Trumpova glasnogovornica Karoline Leavitt poručila je da mailovi “ne dokazuju ništa”, a Trump je optužio demokrate da “podižu Epsteinovu temu” kako bi skrenuli pažnju sa shutdowna vlade.
CNN je pregledao tisuće dokumenata i izdvojio ključne mailove.
White House press secretary Karoline Leavitt told reporters on Wednesday that Jeffrey Epstein's emails referring to President Trump as the "dog that hasn't barked" prove Trump "did nothing wrong." https://t.co/foijYxWsZY pic.twitter.com/zDafqxpRvS— ABC News (@ABC) November 12, 2025
Što piše u mailovima u kojima Epstein spominje Donalda Trumpa
Mail Epstein → Maxwell, 2. travnja 2011.
CNN je pregledao mail iz 2011. godine u kojem Epstein piše Ghislaine Maxwell:
“Želim da shvatiš da je taj pas koji još nije zalajao – Trump… [Ime žrtve] je provela sate u mojoj kući s njim… nikad ga nije spomenuta. Šef policije, itd. Na 75% sam.”
Republikanci tvrde da je riječ o Virginiji Giuffre, jednoj od Epsteinovih najistaknutijih žrtava, koja si je u travnju oduzela život. Optužuju demokrate da su sakrili njezino ime jer nije optuživala Trumpa.
Mailovi između Epsteina i Michaela Wolffa (2019.)
U mailu iz siječnja 2019., Epstein piše autoru Michaelu Wolffu, reagirajući na Trumpovu tvrdnju da ga je izbacio iz Mar-a-Laga:
“Trump je rekao da me zamolio da dam ostavku — nikad nisam bio član… naravno da je znao za djevojke jer je zamolio Ghislaine da prestane.”
Trump i Bijela kuća ranije su tvrdili da je Epstein izbačen jer je “bio čudan” i jer je “lovio" mlade žene koje su radile u Mar-a-Lagu”.
🚨 Jeffrey Epstein: "I have met some very bad people. None as bad as Trump. Not one decent cell in his body." pic.twitter.com/9x55BvDWyV— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) November 13, 2025
Još jedna je poruka iz 2019. između Epsteina i Wolffa u kojoj je osramoćeni financijer napisao: "Upoznao sam neke vrlo loše ljude, nijednog toliko lošeg kao Trumpa", napisao je Epstein 2017. bivšem ministru financija Lawrenceu Summersu.
"Ne postoji pristojna stanica u njegovom tijelu."
Epstein o Trumpu: ‘na granici ludila’ (2018.)
U mailu Larryju Summersu, 22. prosinca 2018., Epstein piše:
“Trump – na granici ludila.”
Nije jasno što je potaknulo razmjenu.
Epstein dobiva informacije o prodaji Trumpova aviona (2011.)
U travnju 2011. netko šalje Epstein poruku:
“Čujem da Trump ima potpisan ugovor za svoj B272, ali novac još nije promijenio vlasnika.”
U svibnju 2011. novi mail: “Trumpov B727 prodan za 2,7 milijuna.”
Epstein 2017.: “Donald je j**eno lud”
Tjedan dana nakon Trumpove inauguracije i kratko nakon uvođenja tzv. zabrane muslimana, Epstein piše reporteru New York Timesa:
“To pomaže jer se na njega gleda kao na nekoga tko drži riječ.”
Kasnije u poruci dodaje:
“S tim rečeno, Donald je je**no lud. Rekao sam ti to.”
Epstein raspravlja o Trumpovoj kampanji sa Soon-Yi Previn (2016.)
Epstein supruzi Woodya Allena, koja je bila kćerka njegove prve supruge, šalje članak “Šef CIA-e iz Clintonovog mandata pridružuje se Trumpovoj kampanji”.
Previn odgovara:
“Woody (Allen) kaže da to ništa ne znači.”
🚨BREAKING: In an unusual move, Trump just IGNORED every single question about Jeffrey Epstein after the bill signing and panicked White House staff started to kick reporters out of the room.— CALL TO ACTIVISM (@CalltoActivism) November 13, 2025
It’s never been more obvious.
He’s fucking guilty. pic.twitter.com/VywXXUmjqj
Epstein i Maxwell koordiniraju odgovor na tužbu Giuffre (2015.)
Nakon što je tužba podnesena, Epstein Maxwell šalje nacrt izjave:
“Početni odgovor… previše neodgovorenih pitanja… pišem kako bih odgovorio na optužbe koje su potpuno neistinite.”
Maxwell mu odgovara:
“Moram se distancirati od tebe u izjavi. I trebam reći da nisam znala za masažu s Andrewom u svojoj kući. To mora ući unutra, zajedno s osporavanjem tih optužbi. Trebam to što prije.”
Epstein poručuje da je s odvjetnikom, a Maxwell mu piše:
“Treba mi to napisano u cijelosti.”
Epstein uzvraća:
“Nazovi me.”
The never-before-seen Epstein emails released by Oversight Dems raise serious questions about why the White House continues to cover up the Epstein files.— Oversight Dems (@OversightDems) November 12, 2025
This cannot go on. It’s time the American people got the truth. It’s time to release the files. pic.twitter.com/caTK4DS40B
Epstein i NYT-ov reporter raspravljaju o mentalnom stanju Donalda Trumpa (2018.)
Početkom 2018., nakon objave knjige Michaela Wolffa Fire and Fury, Epstein i reporter NYT-a komentiraju Trumpovo ponašanje.
Reporter:
“Trump izgleda/zvuči sve nestabilnije.”
Epstein:
“Nema sumnje da je Donaldova izjava blesava… rana demencija?”
Mail tadašnjem princu Andrewu (2011.)
U ožujku 2011., dok su britanski tabloidi objavljivali priče o Andrewovoj povezanosti s Epsteinom, Epstein mu piše:
“Jesi li dobro? Ove priče su potpuna i apsolutna fantazija.”
Andrew je u međuvremenu ostao bez prinčevske titule i preselio iz svoje rezidencije.
Epstein 2018.: “Znam koliko je Donald prljav”
U kolovozu 2018., nakon što je Trumpov bivši odvjetnik Michael Cohen priznao krivnju i upleo Trumpa u aferu s isplatom Stormy Daniels, Epstein piše Kathryn Ruemmler:
“Vidiš, znam koliko je Donald prljav. Mislim da njujorški poslovnjaci koji nisu pravnici nemaju pojma što znači kad ti se ‘fixer’ okrene protiv tebe.”
Razgovor je započeo kad mu je Ruemmler poslala kolumnu NYT-a o Cohenovu priznanju. Napisala je:
“Principijelan slučaj za opoziv je jasan. Ono što nedostaje je hrabrost.”
Trump nikad nije bio optužen na saveznoj razini zbog slučaja Cohena, ali je kasnije osuđen na državnoj razini zbog falsificiranja poslovnih dokumenata.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare