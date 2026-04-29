Glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova ukazala je na ranije izjave Volodimira Zelenskog da bi Ukrajini, kao sigurnosna jamstva, trebalo omogućiti i članstvo u NATO-u i nuklearno oružje.
Oglas
Volodimir Zelenski sabotira sve mirovne inicijative i sada stvara uvjete za mogući nuklearni sukob, izjavila je glasnogovornica ruskog Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova, prenosi ruska agencija TASS.
Diplomatkinja je skrenula pozornost na ranije Zelenskijeve izjave da bi Ukrajini trebalo osigurati i članstvo u NATO-u i nuklearno oružje kao sigurnosna jamstva.
„On, zapravo, takvim izjavama nastavlja provocirati nuklearni sukob. Štoviše, zapadna Europa riskira da postane prva žrtva upravo takve nuklearne ucjene“, rekla je na konferenciji za novinare.
„Zelenski očito ne želi mir. Nastoji produžiti borbe unedogled i spreman je riskirati opasnu eskalaciju sukoba.“
„Europljani moraju shvatiti da, ako ga ne zaustave — svog štićenika kojem svakodnevno dodjeljuju milijune eura — i ako se on ne zaustavi u tom zanosu, vjerojatno neće moći izbjeći posljedice.“
Diplomatkinja je napomenula da je Zelenski ponovno produžio izvanredno stanje u Ukrajini, „ovaj put do 2. kolovoza. Tako on vodi ovu nasilnu kampanju koja sada više nije samo mobilizacija, nego gušenje ukrajinskog naroda.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas