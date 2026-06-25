Trumpove prijetnje urodile plodom: EU konačno ratificirala carinski sporazum sa SAD-om

Američki predsjednik Donald Trump i predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen postigli su prošle godine dogovor po kojem će se američke carine na europsku robu ograničiti na 15 posto, a europska strana se obvezala da će ukinuti carne na američku industrijsku robu i olakšati pristup tržištu za američke poljoprivredne proizvode.