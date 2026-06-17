Povlašteni carinski tretman: Izraelci sustavno u EU izvoze proizvode s okupiranih područja

Prema rezultatima istraživanja, najmanje 42 posto pregledanih proizvoda iz izraelskih naselja bilo je označeno kao da potječu iz Izraela, iako su proizvedeni na područjima koja međunarodna zajednica smatra okupiranima. Time su, navode autori izvješća, europski potrošači i države nesvjesno sudjelovali u financiranju gospodarstva izraelskih naselja.