MANIPULACIJA CERTIFIKATIMA
Povlašteni carinski tretman: Izraelci sustavno u EU izvoze proizvode s okupiranih područja
Izraelski izvoznici godinama sustavno prikrivaju podrijetlo poljoprivrednih proizvoda s okupiranih palestinskih teritorija i sirijske Golanske visoravni kako bi ostvarili povlašteni carinski tretman na europskom tržištu, tvrdi nova analiza organizacije Global Echo.
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Prema rezultatima istraživanja, najmanje 42 posto pregledanih proizvoda iz izraelskih naselja bilo je označeno kao da potječu iz Izraela, iako su proizvedeni na područjima koja međunarodna zajednica smatra okupiranima. Time su, navode autori izvješća, europski potrošači i države nesvjesno sudjelovali u financiranju gospodarstva izraelskih naselja.
Global Echo analizirao je više od 30.000 izvoznih dokumenata za tisuće pošiljki koje su tijekom osam godina stizale u države Europske unije i Ujedinjeno Kraljevstvo. Kod svake šeste pregledane pošiljke pronađeni su proizvodi iz naselja na Zapadnoj obali ili Golanskoj visoravni, piše N1 Slovenija.
EU najveći trgovinski partner
Europska unija najveći je trgovinski partner Izraela i prima gotovo trećinu njegova izvoza. Sporazum o slobodnoj trgovini između EU-a i Izraela omogućuje niže carine za izraelsku robu, no ta pogodnost ne odnosi se na proizvode iz naselja na okupiranim područjima.
Prema izvješću, izvoznici koriste nekoliko metoda kako bi prikrili stvarno podrijetlo robe. U nekim slučajevima navode adresu naselja, ali proizvode ipak označavaju kao izraelske. Druga praksa uključuje korištenje adresa unutar međunarodno priznatih granica Izraela, iako se proizvodnja odvija na okupiranim područjima. Treći način podrazumijeva miješanje robe iz naselja s proizvodima iz Izraela te zajedničko označavanje cijele pošiljke.
13 milijuna eura vrijedna roba
Autori izvješća upozoravaju da takve prakse otežavaju provedbu europskih trgovinskih pravila i prikrivaju stvarni teritorijalni izvor proizvoda. Navode i da europske carinske službe često prihvaćaju izraelske certifikate za ekološku proizvodnju i zdravstvenu ispravnost proizvoda iz naselja, iako bi ih prema međunarodnim pravilima trebale izdavati palestinske ili sirijske institucije.
U analiziranim pošiljkama otkriveno je oko 13 milijuna eura robe iz naselja koja je bila pogrešno označena. Organizacija procjenjuje da je riječ tek o manjem dijelu ukupne trgovine između Izraela i Europe.
Europska unija već desetljećima smatra izraelska naselja na okupiranim područjima nezakonitima, a takvo je stajalište prošle godine dodatno potvrdio Međunarodni sud pravde. Unatoč tome, kritičari tvrde da Bruxelles još nije poduzeo odlučnije gospodarske mjere protiv trgovine povezane s naseljima.
Global Echo zaključuje da postojeći sustav nadzora sadrži ozbiljne propuste te poziva europske institucije na strožu kontrolu podrijetla proizvoda koji dolaze na tržište EU-a.
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