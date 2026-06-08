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troškovi energije

EU objavila koliko ju je dosad koštao rat na Bliskom istoku

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Hina
|
08. lip. 2026. 16:46
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Iran
ANDREJ IVANOV / AFP

Rat na Bliskom istoku u proteklih stotinu dana povećao je troškove za uvoz energije u Europsku uniju za 47 milijardi eura, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Eva Hrničorova.

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“Naš račun za uvoz fosilnih goriva povećao se za više od 47 milijardi eura u posljednjih stotinu dana. To je cijena koju plaćamo a da nismo uvezli nijednu kap energije više”, izjavila je Eva Hrničorova.

Dodala je da pritom u Europskoj uniji nije bilo nikakvog prekida u opskrbi energentima, zahvaljujući tome što je EU diverzificirao opskrbu i povećao domaću proizvodnju.

Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi i Hormuški tjesnac ostane zatvoren, Unija bi se mogla suočiti s poteškoćama.

“Nismo to nikada ni skrivali, ali sada je jasno da smo bili vrlo dobro pripremljeni za krizu poput ove”, istaknula je glasnogovornica.

Teme
bliski istok cijene energije energetska sigurnost fosilna goriva hormuški tjesnac

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