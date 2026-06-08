troškovi energije
EU objavila koliko ju je dosad koštao rat na Bliskom istoku
Rat na Bliskom istoku u proteklih stotinu dana povećao je troškove za uvoz energije u Europsku uniju za 47 milijardi eura, rekla je u ponedjeljak glasnogovornica Komisije Eva Hrničorova.
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“Naš račun za uvoz fosilnih goriva povećao se za više od 47 milijardi eura u posljednjih stotinu dana. To je cijena koju plaćamo a da nismo uvezli nijednu kap energije više”, izjavila je Eva Hrničorova.
Dodala je da pritom u Europskoj uniji nije bilo nikakvog prekida u opskrbi energentima, zahvaljujući tome što je EU diverzificirao opskrbu i povećao domaću proizvodnju.
Ako se sukob na Bliskom istoku nastavi i Hormuški tjesnac ostane zatvoren, Unija bi se mogla suočiti s poteškoćama.
“Nismo to nikada ni skrivali, ali sada je jasno da smo bili vrlo dobro pripremljeni za krizu poput ove”, istaknula je glasnogovornica.
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