G7
Europa i Zelenski žele promijeniti Trumpovo mišljenje o Ukrajini
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u utorak došao na samit skupine G7, gdje se nada da će uvjeriti američkog kolegu Donalda Trumpa da se položaj Ukrajine u ratu protiv Rusije popravio dok istodobno traži veću međunarodnu podršku.
Volodimira Zelenskog dočekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron, koji je organizirao događaj koji u odmaralištu Evian-les-Bains traje od 15. do 17. lipnja.
Donald Trump u Francusku je stigao u ponedjeljak, obodren postizanjem preliminarnog sporazuma o okončanju rata s Iranom, koji bi se službeno trebao potpisati u petak.
Trump je rekao da će se sada okrenuti sukobu u Ukrajinu, govoreći da su Zelenski i ruski predsjednik Vladimir Putin naznačili da su spremni na dogovor.
"Imali smo veoma dobar razgovor jučer s predsjednikom Zelenskim i predsjednikom Putinom te vjerujem da tu nešto možda možemo učiniti. Zaista. Mislim da su obojica otvoreni za to", dodao je.
Europa i Ukrajina žele promijeniti Trumpovo mišljenje
Europski diplomati se nadaju da će uvjeriti Trumpa u to da su ranije pozicije Washingtona o mogućim uvjetima mirovnog sporazuma išli suviše u korist Moskve, a osobito sada kada Ukrajina bespilotnim letjelicama prisiljava Rusiju na obranu.
Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen je novinarima u ponedjeljak kazala da Ukrajina napreduje i pogađa ciljeve duboko unutar Rusije, čije "ratno gospodarstvo nikada nije bilo ovoliko slabo".
Zelenski je sudjelovao na prvoj sjednici posvećenoj "izgradnji mira u Ukrajini" te bi odvojeno mogao razgovarati s Trumpom. Također će se sastati s drugim čelnicima zemalja članica skupine G7 ponaosob.
Kako su mirovni pregovori zastali, Zelenski se zalaže za njihovu obnovu i veću ulogu Europe. U ponedjeljak je rekao da je ponudio da se sastane s Putinom na samitu skupine G7, ali da Putin nije spreman na pregovore.
Europski čelnici također žele upozoriti Trumpa da bi površan privremeni sporazum s Iranom mogao dovesti do učvršćivanja iranskog nuklearnog i raketnog programa.
Macron je kazao da je prioritet osigurati "čvrst i ozbiljan sporazum koji će se finalizirati".
Najavio je da će se radni ručak u utorak usredotočiti na sigurno otvaranje Hormuškog tjesnaca, uključujući moguću pomorsku misiju predvođenu Francuskom i Velikom Britanijom.
Hormuški tjesnac također jedna od tema
Također, nastojat će identificirati alternativne energetske pravce kako bi se zaobišao pomorski prolaz koji je Iran uglavnom zatvorio nedugo nakon što su ga krajem veljače napali SAD i Izrael. Trump je rekao da će se tjesnac "posve otvoriti" u petak.
Čelnici Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta će prisustvovati razgovorima u utorak. Ne očekuje se da će otvoriti podrobne diskusije o iranskom nuklearnom programu, već predstaviti svoja očekivanja, rekli su diplomati.
Privremeni sporazum bi trebao dovesti do 60-dnevnog roka za kompleksne tehničke pregovore koji će se ticati sudbine iranskih zaliha visoko obogaćenog uranija i ukidanja međunarodnih sankcija.
Međutim, europski saveznici strahuju da neiskusan pregovarački tim SAD-a možda neće uspjeti postići čvrst nuklearni sporazum ili riješiti pitanje iranskog raketnog programa u narednoj fazi, što bi moglo dovesti do dugotrajnog spora.
Francuska, Velika Britanija i Njemačka žele imati ulogu u oblikovanju nadolazećih pregovora nakon što ih se marginaliziralo proteklih mjeseci.
Tri zemlje su prvi put pregovarale s Iranom o njegovom nuklearnom programu 2003., a kasnije su surađivale s tadašnjim američkim predsjednikom Barackom Obamom ne bi li osigurali sporazum 2015. u zamjenu za ublažavanje sankcija. Trump je kritizirao taj sporazum te povukao SAD iz njega tijekom svog prvog predsjedničkog mandata.
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