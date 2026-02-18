Europa ima plan za zemlje u ruskom susjedstvu: Evo kako će ih spasiti od ekonomske propasti

Bruxelles će državama koje graniče s Rusijom i Bjelorusijom - Finskoj, Poljskoj, Estoniji, Latviji i Litvi - omogućiti da dio sredstava iz fondova za regionalni razvoj iskoriste za izdavanje jamstava Europskoj investicijskoj banci, Europskoj banci za obnovu i razvoj, Nordijskoj investicijskoj banci te nacionalnim razvojnim bankama, kako bi ulagale u njihove najistočnije regije. Krajnji cilj je omogućiti povoljne kredite poduzećima iz regija koje graniče s Ukrajinom, a koja bi inače teško dolazila do financiranja.