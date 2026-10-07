Europol upozorava: Kriptonovčanici mogli bi postati laka meta, napadi se već pripremaju

Navode da zasad nema jasnih dokaza da se strategija prikupljanja podataka radi njihova budućeg dešifriranja sustavno primjenjuje u velikim razmjerima. Takvi napadi zahtijevali bi znatne kapacitete za pohranu i obradu podataka te druge tehničke resurse pa bi najprivlačnija meta bile informacije velike vrijednosti koje će ostati osjetljive tijekom duljeg razdoblja.