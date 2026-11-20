"U avijaciji nije neobično da pojedine aviokompanije prilagođavaju broj letova, odnosno strukturu svoje mreže, tako da kad govorimo o nekim aviokompanijama koje odlaze iz Zagreba i nekima koje su smanjile svoje kapacitete, potrebno je naglasiti da putnici neće biti uskraćeni za mogućnost izravnih letova konkretno prema Beču i Londonu, dapače, mi imamo mogućnost višekratnih dnevnih letova prema te dvije destinacije", izjavila je za Dnevnik Nove TV Lidija Capković Martinek iz zagrebačke zračne luke.