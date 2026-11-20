LETOVI PREMA METROPOLAMA
Zagreb ostaje bez važnih letova: Stručnjak objasnio što se događa
Putnike koji iz Zagreba planiraju putovati zrakoplovom tijekom 2027. godine očekuju značajne promjene jer pojedine aviokompanije ukidaju svoje linije, dok druge smanjuju broj letova prema popularnim međunarodnim odredištima.
Zagrebačka zračna luka ostaje bez dijela dosadašnjih zračnih veza, a promjene će se ponajprije odraziti na letove prema Beču, Londonu, Madridu i Dohi.
Austrian Airlines odlučio je obustaviti prometovanje na dugogodišnjoj liniji između Zagreba i Beča. Posljednji let predviđen je za 10. siječnja 2027. godine. Istodobno je British Airways iz prodaje uklonio karte za letove između Zagreba i londonske zračne luke Heathrow tijekom ljetne sezone 2027.
Smanjenje broja letova planiraju i drugi prijevoznici. Iberia će sljedeće godine skratiti sezonu prometovanja prema Madridu te smanjiti broj tjednih polazaka. Qatar Airways također je izmijenio svoj raspored pa će tijekom ljeta 2027. između Zagreba i Dohe prometovati četiri puta tjedno, umjesto dosadašnjih sedam.
Iz Zračne luke Zagreb poručuju da putnici neće ostati bez izravnih letova
Unatoč povlačenju pojedinih aviokompanija, iz Međunarodne zračne luke Zagreb naglašavaju da će putnici i dalje moći izravno putovati prema Beču i Londonu.
"U avijaciji nije neobično da pojedine aviokompanije prilagođavaju broj letova, odnosno strukturu svoje mreže, tako da kad govorimo o nekim aviokompanijama koje odlaze iz Zagreba i nekima koje su smanjile svoje kapacitete, potrebno je naglasiti da putnici neće biti uskraćeni za mogućnost izravnih letova konkretno prema Beču i Londonu, dapače, mi imamo mogućnost višekratnih dnevnih letova prema te dvije destinacije", izjavila je za Dnevnik Nove TV Lidija Capković Martinek iz zagrebačke zračne luke.
Croatia Airlines nastavlja održavati izravne letove prema Beču, ali i prema londonskom Heathrowu. Osim toga, putnicima je na raspolaganju Ryanair, koji Zagreb povezuje s londonskom zračnom lukom Stansted.
Zašto aviokompanije ukidaju i smanjuju broj letova?
Odluke zrakoplovnih prijevoznika o broju letova povezane su s potražnjom, operativnim troškovima i financijskom isplativošću pojedinih linija. Na hrvatskom tržištu važnu ulogu pritom ima sezonalnost turizma, zbog koje se broj putnika znatno mijenja tijekom godine.
"Hrvatska je dosta sezonalno odredište tako da kompanije gledaju da dođu tu kada im se najviše isplati, a kada nema toliko putnika, onda oni otkažu, zapravo otkazuju ono što im se najmanje isplati u tom trenutku", objasnio je za Dnevnik Nove TV Stjepan Bedić iz ETF Airwaysa.
Posebno je značajno smanjenje broja letova prema Dohi jer je riječ o važnom međunarodnom zračnom čvorištu preko kojeg putnici nastavljaju putovanja prema udaljenim destinacijama.
Ipak, iz zagrebačke zračne luke uvjeravaju da će takve mogućnosti ostati dostupne.
"Sad govorimo o nekom smanjenom broju tjednih letova, sigurno neće biti uskraćena mogućnost putnicima da preko tih važnih čvorišta idu dalje na neke daleke destinacije", poručila je Capković Martinek.
Glavina najavljuje povećanje broja zračnih linija u Hrvatskoj
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina smatra da promjene u zagrebačkoj zračnoj luci nisu pokazatelj ukupnog stanja zračnog prometa u Hrvatskoj. Prema njegovim najavama, broj linija na nacionalnoj razini trebao bi se povećati tijekom sljedeće godine.
"Broj linija za sljedeće godine na razini cijele RH se uvećava, s većine tržišta ćemo zadržati isti broj linija ili ćemo imati povećan broj linija", izjavio je Glavina.
Optimistične najave stižu i iz Hrvatske turističke zajednice. Direktor HTZ-a Kristijan Staničić ističe da se očekuje uspostava novih zračnih veza s britanskim tržištem, ponajprije prema zračnim lukama na Jadranu.
"Ja mogu samo potvrditi riječi naših partnera i turoperatora i avioprijevoznika da će s britanskog tržišta biti novih linija prema Dubrovniku, Splitu i Puli i da će to sigurno utjecati na povećanje turističkog prometa s tih tržišta", rekao je Staničić.
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