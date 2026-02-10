Pet koraka za ulazak Ukrajine u EU do 2027.

Četiri godine nakon početka ruske invazije punog razmjera, i dok Kijev traži članstvo u EU do 2027. kako bi ono bilo uključeno u mirovni sporazum s Kremljom, ova ideja u ranoj fazi predstavljala bi dramatičnu promjenu načina na koji Unija prima nove članice. Plan predviđa da Ukrajina dobije mjesto za stolom EU prije nego što provede sve reforme potrebne za puna članska prava.