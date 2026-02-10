Pet koraka za ulazak Ukrajine u EU do 2027.

Planovi da se Kijev uvede u Uniju prije dovršetka svih reformi i da se ukloni mađarski veto signaliziraju hitnost u Bruxellesu, piše POLITICO.
EU priprema presedan: plan koji bi Ukrajini mogao omogućiti djelomično članstvo u Uniji već sljedeće godine, dok Bruxelles nastoji učvrstiti položaj zemlje u Europi i udaljiti je od Moskve, prema riječima 10 dužnosnika i diplomata.
Četiri godine nakon početka ruske invazije punog razmjera, i dok Kijev traži članstvo u EU do 2027. kako bi ono bilo uključeno u mirovni sporazum s Kremljom, ova ideja u ranoj fazi predstavljala bi dramatičnu promjenu načina na koji Unija prima nove članice. Plan predviđa da Ukrajina dobije mjesto za stolom EU prije nego što provede sve reforme potrebne za puna članska prava.
Europski dužnosnici i ukrajinska vlada ističu da je kandidatura Kijeva hitna. Rusija će vjerojatno pokušati „zaustaviti naše kretanje prema EU”, rekao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski novinarima u Kijevu u petak, odgovarajući na pitanje o važnosti formaliziranja datuma pristupanja 2027. „Zato kažemo: navedite datum. Zašto konkretan datum? Zato što će taj datum potpisati Ukrajina, Europa, SAD i Rusija.”
Ideja EU-a odražava Macronovu viziju „više-brzinske” Unije, koju je francuski predsjednik više puta iznosio od 2017. Najnovija verzija neformalno je nazvana „obrnuto proširenje”, prema riječima jednog dužnosnika EU-a i dvojice europskih diplomata, jer bi države u Uniju ulazile na početku procesa ispunjavanja kriterija, a ne na njegovu kraju.
Dužnosnici EU-a kažu da je ideja privlačna jer bi Kijevu dala predah za dovršetak reformi demokratskih institucija, pravosuđa i političkog sustava, te smanjila rizik da zemlja izgubi nadu u članstvo i okrene leđa Zapadu. No prepreke su brojne, uključujući protivljenje mađarskog premijera Viktora Orbána.
Na temelju razgovora s pet diplomata iz različitih zemalja te s tri dužnosnika EU-a i dva ukrajinska dužnosnika, kojima je zajamčena anonimnost zbog povjerljivosti pregovora, POLITICO je identificirao pet koraka.
Korak 1: Pripremiti Ukrajinu
EU „unaprijed opterećuje” ukrajinsku kandidaturu. To uključuje davanje Kijevu neformalne smjernice u pregovorima o „klasterima” — pravnim koracima na putu prema članstvu.
Unija je već Ukrajini dostavila pojedinosti o tri od šest pregovaračkih klastera. Na neformalnom sastanku ministara za europska pitanja na Cipru u ožujku, EU želi ukrajinskom izaslanstvu predstaviti dodatne klastere kako bi se na njima moglo započeti s radom.
„Unatoč najizazovnijim okolnostima, usred trajne ruske agresije, Ukrajina ubrzava svoje reformske napore”, rekla je Marilena Raouna, zamjenica ministrice za Europu Cipra, koji trenutačno predsjeda Vijećem EU-a. Sastanak 3. ožujka trebao bi potvrditi tu potporu.
No „neće biti prečaca” u reformama, rekao je jedan dužnosnik EU-a, što su potvrdila i dva visoka diplomata iz zemalja snažnih podupiratelja Ukrajine.
„Članstvo u EU donosi koristi samo ako prođete transformaciju kroz proces proširenja — to je prava supermoć članstva”, rekao je jedan dužnosnik. „Europska komisija mora pomiriti potrebu za brzinom s potrebom da Ukrajina provede reforme.”
Kijev poručuje da je spreman. „Tehnički ćemo biti spremni do 2027.”, rekao je Zelenski. „Govorite o završetku rata i istodobnim sigurnosnim jamstvima. A EU je za nas sigurnosno jamstvo.”
Korak 2: Stvoriti „lakšu” verziju članstva u EU
Na sastanku u Bruxellesu u petak, vlade EU-a ispitivale su predsjednicu Komisije Ursulu von der Leyen o načinima razbijanja zastoja oko proširenja, rekli su diplomati upoznati s raspravom.
Ona je iznijela niz opcija i modela, uključujući „obrnuto proširenje”.
„To bi bila neka vrsta rekibracije procesa — uđete, a zatim se postupno uvode prava i obveze”, rekao je jedan dužnosnik EU-a. „Riječ je o preispitivanju pristupanja s obzirom na današnje okolnosti.”
Cilj nije snižavanje kriterija, nego snažna politička poruka zemljama čije je pristupanje blokirano ratom ili protivljenjem pojedinih prijestolnica — ne samo Ukrajini, nego i Moldaviji, Albaniji i drugima.
„Važno je poslati političku poruku”, rekao je jedan diplomat EU-a. „Rat agresije traje četiri godine. Ukrajincima je potrebna potpora — politička i psihološka.”
Iako je Zelenski ranije odbacio status drugog reda, Kijev bi mogao prihvatiti rješenje koje formalizira put u EU prije punopravnog članstva, rekao je izvor blizak ukrajinskom razmišljanju.
Dužnosnik iz Moldavije rekao je da ta zemlja želi „funkcionalnu EU iznad 27 članica”, ali da „puno članstvo s jednakim pravima mora ostati krajnji cilj”.
Albanski premijer Edi Rama rekao je da je kreativan pristup „dobra ideja” te da bi Albanija privremeno prihvatila i izostanak vlastitog povjerenika. Postoje i protivnici. „Načelno, ne možete imati dvije kategorije članica”, rekao je jedan dužnosnik EU-a. Njemačka je osobito protiv višeslojnog članstva i strahuje od neispunjenih obećanja.
Korak 3: Pričekati Orbánov odlazak
Proširenje zahtijeva jednoglasnu potporu svih 27 članica, a Orbán je čvrsto protiv. EU prati mađarske izbore u travnju i razmatra zaobilaženje veta. Orbán u kampanji koristi temu Ukrajine, nazivajući je „neprijateljem”.
Nitko ne očekuje promjenu stava prije izbora. Ako Orbán izgubi, njegov protukandidat Péter Magyar mogao bi promijeniti smjer. Ako Orbán pobijedi, slijedi korak četiri.
Korak 4: Odigrati „Trumpovu kartu”
Europski čelnici vjeruju da bi Donald Trump mogao utjecati na Orbána. Budući da je pristupanje Ukrajine EU-u do 2027. uključeno u nacrt mirovnog prijedloga, nadaju se da bi Trump mogao izvršiti pritisak na Budimpeštu.
Zelenski je u petak nagovijestio tu mogućnost, rekavši da bi SAD mogao jamčiti da „nitko neće blokirati” dijelove sporazuma.
Korak 5: Ako sve drugo propadne, oduzeti Mađarskoj pravo glasa
Ako ni to ne uspije, EU može aktivirati Članak 7 protiv Mađarske, što bi suspendiralo njezina prava, uključujući glasovanje o proširenju.
EU zasad ne želi posezati za tim prije izbora, no ako Orbán ostane i nastavi blokirati odluke, takav je potez „apsolutno moguć”, rekao je jedan diplomat.
