PET NOVIH MJERA
Finska traži gotovo potpunu zabranu putovanja Rusa u EU
Finska ministrica vanjskih poslova Elina Valtonen predložila je Europskoj uniji pet mjera kojima bi se ruskim državljanima znatno ograničila mogućnost putovanja u zemlje članice, od zabrane turističkih viza do ograničenja za osobe povezane s ruskim vlastima.
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Finska je uputila pet zahtjeva Europskoj uniji koji bi mogli drastično ograničiti mogućnost ruskih državljana da putuju u zemlje članice i unutar njih. Prijedlozi su izneseni u pismu koje je Valtonen 12. listopada uputila EU-u, a u koje je imao uvid portal Kyiv Independent.
„Kremlj mora vidjeti da će se njegova izolacija produbljivati ako nastavi s agresijom. Tražim da se ovi prijedlozi hitno razmotre i provedu kao prioritet”, napisala je Valtonen dok su se ministri vanjskih poslova EU-a sastajali u Luxembourgu.
Što želi Finska?
Prvi zahtjev odnosi se na obustavu izdavanja schengenskih viza ruskim državljanima za putovanja koja nisu nužna, uključujući turistička putovanja. Valtonen je navela da Finska od 2022. primjenjuje nacionalna ograničenja, ali da se nekoliko država članica, među kojima su posebno Francuska, Španjolska i Italija, protivilo pokušajima uvođenja zabrane turističkih viza za ruske državljane.
Finska ministrica poduprla bi i njemački prijedlog o izdavanju viza s ograničenom teritorijalnom valjanošću, no samo kao privremeno rješenje.
Drugi zahtjev odnosi se na uvođenje obvezujuće zabrane izdavanja viza kao sankcijske mjere protiv osoba iz najužeg kruga ruskog predsjednika Vladimira Putina, kao i svih pojedinaca i pravnih osoba koje se nalaze na popisu sankcioniranih subjekata EU-a.
Trećim prijedlogom Finska traži da se vize uskrate „ruskim sportašima i članovima sportskih ekipa koji su blisko povezani s ruskom vladom”.
Povratak ruskih sportaša na međunarodna sportska natjecanja izazvao je veliko nezadovoljstvo u političkim krugovima EU-a. Na sastanku ministara vanjskih poslova 12. listopada prvi put sudjeluje i povjerenik EU-a za sport Glenn Micallef, koji će razgovarati o mogućim daljnjim mjerama.
Finska traži i zabranu ulaska bivšim ruskim borcima
Valtonen je ponovno pozvala i na zabranu ulaska u EU bivšim ruskim borcima. Taj je prijedlog već bio uključen u 21. paket sankcija EU-a iz srpnja, ali je ublažen jer države članice nisu uspjele postići dogovor o načinu njegove provedbe.
Na taj je problem uoči sastanka ministara upozorio i estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna. Upozorio je na opasnost koju njihov ulazak u EU predstavlja, ističući da „mnogi od njih imaju potporu ruskih tajnih službi”.
Posljednji, peti zahtjev Finske upućen je Europskoj komisiji. Helsinki traži da Komisija „predloži snažnu izmjenu viznog zakonika” koja bi Europskoj uniji „omogućila brzo i dosljedno uvođenje obvezujućih viznih ograničenja kada se njezini politički ili sigurnosni odnosi s nekom trećom zemljom ozbiljno pogoršaju”.
Europska komisija u siječnju bi trebala predložiti novi vizni zakon kojim bi se zauzeo znatno stroži pristup prema državama koje predstavljaju prijetnju EU-u, poput Rusije.
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