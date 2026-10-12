Konaković otkrio što je tražio od saudijskog princa zbog Dodika: "Lažljivci rade ono što najbolje znaju"

„O tome postoje deseci, stotine i tisuće dokaza, tako da ne znam je li ovo pokušaj da Menashe opravda milijune koje je uzeo od Dodika, pa samo on laže Dodiku, ili njih dvojica zajedno, Dodik i Menashe, ponovno lažu Srbe u Bosni i Hercegovini kako bi izgledalo da se Dodika nešto pita ili da eventualno ima potporu za odcjepljenje“, rekao je Konaković.