pitanje secesije RS-a
Konaković otkrio što je tražio od saudijskog princa zbog Dodika: "Lažljivci rade ono što najbolje znaju"
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odbacio je tvrdnje da Saudijska Arabija podržava secesiju Republike Srpske, nakon što su se u javnosti pojavili navodi iz izvještaja lobističke kompanije "Dickens & Madson", angažirane za zastupanje interesa ovog bh. entiteta.
Elmedin Konaković otkrio je da je tokom Minhenske sigurnosne konferencije saudijskom ministru vanjskih poslova pokazao sporni ugovor te zatražio da ne dođe do sastanaka koje su lobisti planirali organizirati s najvišim saudijskim dužnosnicima.
Povod za reakciju ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bili su navodi iz izvješća lobističke tvrtke „Dickens & Madson“, na čijem je čelu Ari Ben-Menashe, a koji se odnose na aktivnosti poduzete u interesu Republike Srpske.
Kako je objavio Raport, u izvješću dostavljenom američkim vlastima iznose se tvrdnje o kontaktima s predstavnicima Saudijske Arabije i navodnoj potpori političkim ciljevima Republike Srpske, uključujući njezino odcjepljenje od Bosne i Hercegovine.
Riječ je o tvrdnjama lobističke tvrtke, a ne o službeno potvrđenom stajalištu vlasti Saudijske Arabije.
Konaković pokazao sporni ugovor saudijskom ministru
Komentirajući ove navode, Konaković je podsjetio na susret s ministrom vanjskih poslova Saudijske Arabije, princem Faisalom bin Farhanom Al Saudom, tijekom Sigurnosne konferencije u Münchenu.
„Ministru vanjskih poslova pokazao sam taj sporni ugovor između Vlade Republike Srpske i lobista Menashea, bivšeg agenta Mossada, koji je obećao da će dogovoriti sastanak na najvišoj razini, s kraljevskom obitelji, vlastima i ministrima u Saudijskoj Arabiji“, rekao je Konaković.
Prema njegovim riječima, od saudijskih dužnosnika zatražio je da se takvi sastanci ne održe.
„Zatražio sam od naših prijatelja da se takav sastanak ne održi. Takav se sastanak, naravno, do današnjeg dana nikada nije održao“, poručio je.
Konaković je i ranije javno govorio o lobističkom ugovoru koji je izazvao brojne reakcije u Bosni i Hercegovini, upozoravajući na aktivnosti usmjerene na osiguravanje međunarodne potpore političkim ciljevima vlasti Republike Srpske.
Sporno izvješće: Lobisti tvrde da su razgovarali sa saudijskim dužnosnicima
Posebnu pozornost Konaković je posvetio sadržaju završnog izvješća lobista Arija Ben-Menashea, u kojem se, prema njegovim riječima, iznose tvrdnje o sastancima s predstavnicima saudijskih vlasti.
„A onda lobist Menashe, inače bivši agent Mossada, u završnom izvješću koje se podnosi američkim vlastima i onima za koje lobisti rade kaže da je održao sastanke s uredom princa, s predstavnicima Vlade Saudijske Arabije i da, kao, Saudijska Arabija navodno podržava odcjepljenje Republike Srpske, što je, naravno, notorna laž“, izjavio je Konaković.
Lobistička tvrtka „Dickens & Madson“, koju vodi Ben-Menashe, angažirana je za zastupanje interesa Republike Srpske u međunarodnim političkim krugovima.
Ugovor je povezan s aktivnostima Predstavništva Republike Srpske u Austriji, a u javnosti su se ranije pojavile informacije o nastojanjima lobista da organiziraju kontakte s visokim dužnosnicima drugih država.
Važno je naglasiti da tvrdnje o sastancima i navodnoj saudijskoj potpori odcjepljenju Republike Srpske nisu isto što i službena odluka ili potvrđeno stajalište saudijskih vlasti.
„Laže li Menashe Dodiku ili njih dvojica zajedno lažu Srbe u BiH?“
Govoreći o motivima za iznošenje takvih tvrdnji, Konaković je doveo u pitanje vjerodostojnost lobističkog izvješća, ali i odnos između Ben-Menashea i čelnika SNSD-a Milorada Dodika.
„O tome postoje deseci, stotine i tisuće dokaza, tako da ne znam je li ovo pokušaj da Menashe opravda milijune koje je uzeo od Dodika, pa samo on laže Dodiku, ili njih dvojica zajedno, Dodik i Menashe, ponovno lažu Srbe u Bosni i Hercegovini kako bi izgledalo da se Dodika nešto pita ili da eventualno ima potporu za odcjepljenje“, rekao je Konaković.
Dodao je da odgovore na ta pitanja trebaju dati upravo Dodik i Ben-Menashe.
„To je pitanje za njih, nas to previše ne zanima“, poručio je.
Podsjetio na potporu Saudijske Arabije Bosni i Hercegovini tijekom rata
Ministar vanjskih poslova BiH osvrnuo se i na povijesne odnose Bosne i Hercegovine i Saudijske Arabije, podsjetivši na potporu koju je ta država pružala BiH tijekom rata, ali i u poslijeratnom razdoblju.
Konaković je naveo da mu je Haris El Hadžić osobno govorio o važnosti saudijskog diplomatskog utjecaja u međunarodnim odnosima, uključujući potporu Bosni i Hercegovini prilikom primanja u Ujedinjene narode, kao i kontakte s američkom administracijom tijekom rata.
„Haris El Hadžić osobno mi je pričao koliko je utjecaj Saudijske Arabije bio važan kada smo primljeni u Opću skupštinu Ujedinjenih naroda, dakle na zasjedanju te Opće skupštine, koliko su bile važne njihove intervencije kod američkih vlasti, Billa Clintona, tadašnjeg predsjednika, kada je NATO intervenirao u Bosni i Hercegovini, i koliko nam je Saudijska Arabija pomagala tijekom obrane od agresije, ali i poslije, u izgradnji Bosne i Hercegovine“, rekao je.
Bosna i Hercegovina primljena je u članstvo Ujedinjenih naroda 22. svibnja 1992. godine, dok je NATO tijekom rata, osobito 1995. godine, izveo vojne operacije protiv položaja Vojske Republike Srpske.
Konaković je podsjetio da je Saudijska Arabija pružala potporu Bosni i Hercegovini i tijekom poslijeratne obnove.
„Saudijska Arabija ne pruža nikakvu potporu odcjepljenju u BiH“
Konaković je na kraju poručio da je ponovno razgovarao s predstavnicima Saudijske Arabije te da, prema informacijama kojima raspolaže, ta država ne podržava odcjepljenje Republike Srpske.
„Ono što znamo, a razgovarao sam, naravno, ponovno s našim prijateljima u Saudijskoj Arabiji, koji ovih dana imaju ozbiljnih problema, ljudi su poginuli u napadima na zračne luke, jest da Saudijska Arabija ne pruža nikakvu potporu odcjepljenju u Bosni i Hercegovini“, zaključio je Konaković.
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