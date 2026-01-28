FOTO / Na zidu u Bijeloj kući osvanula nova fotografija. Na njoj su Putin i Trump

U središnjem dijelu Bijele kuće, na putu koji spaja Zapadno krilo i rezidencijalni dio, novinarka Elizabeth Landers, dopisnica PBS-a iz Washingtona, primijetila je novu fotografiju na zidu. Na slici su američki predsjednik Donald Trump i ruski predsjednik Vladimir Putin - snimljeni zajedno nakon summita na Aljasci.
Ispod te fotografije nalazi se i druga – na njoj je Trump kako stoji s jednom od svojih unuka. Landers je zabilježila tu scenu na svom profilu na X-u, navodeći da je to nešto što dosad ranije nije vidjela u tom prostoru Bijele kuće.
Also something I noticed in a vestibule area that connects the West Wing to the residence that I hadn’t see before: a framed photo of Presidents Trump and Putin at their summer summit in Alaska. Lower photo is President Trump with one of his grandchildren. pic.twitter.com/jabUEmZyay— Elizabeth Landers (@ElizLanders) January 27, 2026
Fotografija s Putinom potječe sa sastanka na Aljasci u kolovozu prošle godine, na kojem su Trump i Putin održali razgovore u okviru prvog susreta ruskog čelnika s američkim predsjednikom od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022.
Tjedan dana nakon tog sastanka Trump se novinarima u Ovalnom uredu pohvalio tom fotografijom i, prema izvješćima američkih medija, rekao da ju mu je poslao Putin. “Poslano mi je to i mislio sam da biste to htjeli vidjeti”, rekao je Trump novinarima u kolovozu, komentirajući da je slika “lijepa”, uz komentare o uzajamnom poštovanju, prenosi Index.
