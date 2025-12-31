Oglas

VATROMET I ODUŠEVLJENJE

FOTO / Pogledajte proslavu Nove godine diljem svijeta: Reuters u izbor uvrstio i jedan hrvatski grad!

N1 Hrvatska
31. pro. 2025. 21:46
Nova godina i ove je godine krenula na put oko svijeta puno prije nego što su kazaljke u Hrvatskoj dotaknule ponoć. Dok smo mi još odbrojavali posljednje sate stare godine, slavlje je već uvelike trajalo na drugom kraju planeta.

Po hrvatskom vremenu ili srednjoeuropskom (CET), Nova godina je prvo dočekana na otocima Line u Kiribatiju, točno u 11 sati prijepodne 31. prosinca. Ondje su prvi zapucali vatrometi, otvorio se šampanjac i započela nova godina uz osmijehe, glazbu i veselu atmosferu.

Sat kasnije slavlje se preselilo u Samoa i Tongu, a zatim u Novi Zeland, gdje su veliki gradovi blistali u bojama vatrometa i dobre energije. Ubrzo su se pridružile Australija i Japan, pa zatim i cijela Azija, gdje je Nova godina dočekana uz tradiciju, svjetla i puno radosti.

Kako su sati prolazili, slavlje je putovalo dalje prema Bliskom istoku i Europi, sve dok napokon nije stiglo i do nas.

Pogledajte sami proslave diljem svijeta. Reuters je u izbor uvrstio i Fužine, gdje se 26. godinu zaredom održalo tradicionalno kupanje, a po ovom vremenu to mogu samo najhrabriji. I nije ih nedostajalo, što je oduševilo urednike fotografija u Reutersu.

