FOTO / Pucnjava u blizini Bijele kuće: Policija zaustavila napadača, preminuo je u bolnici

Hina
24. svi. 2026. 07:08
AFP / ALEX WROBLEWSKI

Policajci su u subotu navečer reagirali na pucnjavu u blizini Bijele kuće, "neutralizirali" osumnjičenika i prevezli ga u bolnicu, gdje je kasnije preminuo, kazao je dužnosnik iz sigurnosne službe za Reuters.

"Nešto iza 18 sati u subotu osoba je u području 17. ulice i Pennsylvania Avenue izvukla oružje iz torbe i počela pucati", navodi američka Tajna služba u priopćenju objavljenom na platformi X.

"Policija Tajne službe uzvratila je vatru i pogodila osumnjičenog, koji je prevezen u bolnicu gdje je kasnije proglašen mrtvim", stoji u priopćenju.

Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen i jedan prolaznik.

Američki predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući.

Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen te da je incident pod istragom.

