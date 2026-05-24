FOTO / Pucnjava u blizini Bijele kuće: Policija zaustavila napadača, preminuo je u bolnici

Policajci su u subotu navečer reagirali na pucnjavu u blizini Bijele kuće, "neutralizirali" osumnjičenika i prevezli ga u bolnicu, gdje je kasnije preminuo, kazao je dužnosnik iz sigurnosne službe za Reuters.
"Nešto iza 18 sati u subotu osoba je u području 17. ulice i Pennsylvania Avenue izvukla oružje iz torbe i počela pucati", navodi američka Tajna služba u priopćenju objavljenom na platformi X.
"Policija Tajne službe uzvratila je vatru i pogodila osumnjičenog, koji je prevezen u bolnicu gdje je kasnije proglašen mrtvim", stoji u priopćenju.
Dodaje se da je tijekom pucnjave pogođen i jedan prolaznik.
Američki predsjednik Donald Trump u trenutku incidenta nalazio se u Bijeloj kući.
Tajna služba navodi da nijedan njezin pripadnik nije ozlijeđen te da je incident pod istragom.
