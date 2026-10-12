Izborna matematika
Tomislav Klauški: Ova stranka je konkurencija DP-u kao prvom partneru HDZ-a
Gost Nine Kljenak u N1 Studiju uživo bio je kolumnist 24sata Tomislav Klauški, a razgovarali su o rezultatima CRO Demoskopa, prema kojem pada rejting HDZ-a i SDP-a, a raste rejting Možemo i Mosta.
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HDZ je i dalje vodeća stranka prema potpori birača, no najnovije istraživanje CRO Demoskop pokazuje da rejting pada i vladajućima i SDP-u, dok Možemo bilježi rast treći mjesec zaredom, a najveći broj ispitanika kao najvažniju temu listopada izdvaja aferu s opasnim otpadom u Gospiću i natječaj za njegovo zbrinjavanje.
"Dva satelita većih partnera"
Blagi rast zabilježio je Most, koji se približio granici od deset posto.
Tomislav Klauški smatra da je HDZ-u bitno da iz sljedećih izbora izađe kao relativni pobjednik i da izbori pravo da prvi skuplja većinu: "Kada HDZ prvi skuplja većinu, onda su mnogi spremni ući u taj savez, od liberalne ljevice do krajnje desnice. SDP-u i Možemo je bitno da imaju zajedno više od HDZ-a. Što se tiče Mosta i Možemo njih treba gledati kao dva satelita većih partnera - Most je prešao na antiplenkovićevsku retoriku i pozicionira se da bude prvi partner HDZ-a u sastavljanju Vlade. Nitko neće proći dobro na izborima ako idu kao partneri HDZ-a, antihadezeovska platforma je platforma na kojoj se dobivaju glasovi."
"Matematika ide k tome da je Most konkurencija Domovinskom pokretu kao prvom partneru HDZ-a kao što je Možemo betoniran partner SDP-a", dodao je.
Govoreći o situaciji u HDZ-u, Klauški kaže:
"HDZ osjeća da je Plenković taj koji od spasitelja postaje uteg i on je taj prema kojem se kanaliziraju frustracije. Plenković je ispucao adute prema drugim koalicijskim partnerima, postao je lice svega lošeg u državi. HDZ je stranka koje je uvijek gledala opstanak i pitanje je hoće li ta želja za samoodržavanjem HDZ-a sutra presuditi Plenkoviću kao što su izbrisali sve prethodne predsjednike."
Milanović kao Mesić
Rekao je da se Zoran Milanović ponaša kao Stjepan Mesić u drugom mandatu:
"Mesić je zemlju pustio Ivi Sanaderu, a Milanović, ne toliko Plenkoviću, nego je napravio ono što je trebao napraviti i u prvom - pustiti pravoj političkoj opoziciji - SDP-u i Možemo - da oni budu ti koji će voditi rat protiv Andreja Plenkovića."
"Milanović se ponašao kako se ponaša jer se više nema za što boriti", dodaje.
"S jedne strane je dobro da se ne miješa, a s druge strane je loše jer tko će se miješati ako neće on i kada, ako ne sada. Gospić, štrajkovi, tajne službe, a on govori kako je EU loša, ponavlja mantru koja ima dublji korijen od onoga što mi percipiramo", istaknuo je.
Klauški je komentirao i situaciju s gospodarenjem otpada u Hrvatskoj i rekao da Plenković "pere ruke od smeća"
Osvrnuo se i na opoziv Vlade: "Posao opozicije je da testira većunu, bez obzira hoće li puknuti ili ne. Bitno je da je to tema i da Plenković nije sretan zbog toga."
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