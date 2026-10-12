Tomislav Klauški smatra da je HDZ-u bitno da iz sljedećih izbora izađe kao relativni pobjednik i da izbori pravo da prvi skuplja većinu: "Kada HDZ prvi skuplja većinu, onda su mnogi spremni ući u taj savez, od liberalne ljevice do krajnje desnice. SDP-u i Možemo je bitno da imaju zajedno više od HDZ-a. Što se tiče Mosta i Možemo njih treba gledati kao dva satelita većih partnera - Most je prešao na antiplenkovićevsku retoriku i pozicionira se da bude prvi partner HDZ-a u sastavljanju Vlade. Nitko neće proći dobro na izborima ako idu kao partneri HDZ-a, antihadezeovska platforma je platforma na kojoj se dobivaju glasovi."