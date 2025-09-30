Oglas

Najmanje 19 mrtvih

FOTO, VIDEO / Tajfun Bualoi opustošio Vijetnam: Raste broj žrtava, uništeno preko 120.000 domova

Hina
|
30. ruj. 2025. 10:10
People watch as workers remove fallen trees and electric polls from a road after Typhoon Bualoi makes landfall in Nghe An province, Vietnam, September 29, 2025.
Thinh Nguyen / REUTERS

Broj poginulih u tropskoj oluji Bualoi u Vijetnamu porastao je na najmanje 19, a više od desetak ljudi još uvijek se vodi kao nestalo, priopćile su vlasti u utorak.

Većina žrtava poginula je u poplavama, klizištima ili od padajućih krhotina, dok je 92 drugih ozlijeđeno, prema podacima stožera za upravljanje katastrofama.

Oluja je također prouzročila veliku materijalnu štetu, uništivši ili djelomično oštetivši više od 120.000 domova i srušivši oko 50.000 stabala, priopćile su vlasti. Sjeverna obalna pokrajina Ha Tinh posebno je teško pogođena.

Tajfun Bualoi, koji je prethodno zahvatio Filipine, u nedjelju navečer udario je u kopno sjeverno od grada Vinha, donoseći uragane, pljuskove i grmljavinske oluje. Pogođen je i povijesni grad Hue, poznat po svojim hramovima i pagodama.

U regiji je u posljednjih nekoliko dana otkazano više od 40 letova, a mnogi drugi su odgođeni. Tajfun je također prouzročio veliku štetu poljoprivrednom sektoru.

People watch as workers remove fallen trees and electric polls from a road after Typhoon Bualoi makes landfall in Nghe An province, Vietnam, September 29, 2025.
A view of Cua Lo beach damaged after typhoon Bualoi made a landfall in Nghe An province
People commute on a flooded street after Typhoon Bualoi made landfall in Hanoi, Vietnam, September 30, 2025. REUTERS/Frencesco Guarascio
U međuvremenu, obilne kiše nastavile su padati u raznim dijelovima zemlje, što bi moglo izazvati daljnje bujične poplave u nadolazećim danima. U nekoliko gradova ulice su se pretvorile u rijeke. Glavni grad Hanoi također je pretrpio obilne kiše.

Vijetnam se posljednjih mjeseci suočio s nizom razornih oluja. Prije samo mjesec dana, tajfun Kajiki ubio je najmanje tri osobe i uzrokovao velike poplave u središnjim i sjevernim regijama. Prošle godine, tajfun Yagi usmrtio je oko 300 ljudi i nanio veliku štetu.

Teme
Vijetnam tajfun Bualoi

