zatvaranje društvenog centra
FOTO / Torino prosvjeduje protiv represije i militarizacije: "Državni fašizam hrani se i jača..."
Dana 31. siječnja oko 50.000 ljudi mobiliziralo se u Torinu protiv prisilnog zatvaranja društvenog centra Askatasuna i sve represivnijih politika krajnje desne vlade premijerke Giorgie Meloni. Vlasti su rasporedile stotine policajaca, koji su tijekom povorke protiv prosvjednika koristili suzavac i fizičku silu.
Sljedećeg dana mainstream mediji i službeni izvori pokušali su skrenuti pozornost s razmjera mobilizacije i nasilja koje su primijenile vlasti, usredotočivši se umjesto toga na ozljede koje je zadobio jedan policajac, piše People's Dispatch.
Oslanjajući se na narativ koji se već koristio uoči prosvjeda – u kojem se aktiviste koji se mobiliziraju u solidarnosti s Palestinom i Venezuelom te protiv rata i naoružavanja prikazuje kao teroriste ili unutarnje neprijatelje – vlasti su također pokušale umanjiti značaj demonstracija. Međutim, veličina mase, koja je marširala iza transparenta s natpisom „Torino je partizanski“, nije ostavila mnogo prostora za sumnju da je ta strategija zasad propala. „Od Sjedinjenih Država do Ujedinjenog Kraljevstva i ovdje, poručujemo da nismo teroristi, nego partizani“, napisala je nakon prosvjeda glasnogovornica lijeve političke stranke Potere al Popolo, Marta Collot.
Askatasuna je prisilno zatvorena u velikoj policijskoj operaciji krajem prosinca, koju su stanovnici opisali kao potpunu militarizaciju okolne četvrti. Škole i vrtići zatvoreni su bez prethodne najave, a područje je preplavljeno državnim agentima. Godinama je taj društveni centar pružao prostor za programe u zajednici, kao i za inicijative koje su se organizirale protiv mjera štednje te u potporu socijalnoj i okolišnoj pravdi.
Nedavno je bio pokrenut i plan da se Askatasuna institucionalizira kao javno vlasništvo kojim bi upravljali aktivisti, kao društveni prostor zajednice. No, torinska gradska vlast centra napustila je taj plan nakon deložacije. „Rat, i unutarnji i vanjski, crpi sredstva iz socijalne potrošnje i istodobno sve više sužava prostore demokracije i društvenog života“, napisala je Collot. „I vlada Giorgije Meloni i centar-ljevica, ondje gdje lokalno upravljaju, sudjeluju u tom procesu.“
Michele Lapini / REUTERS
Michele Lapini / REUTERS
REUTERS/Michele Lapini
Michele Lapini / REUTERS
Michele Lapini / REUTERS
Lijeve skupine osudile su postupke i nacionalnih i lokalnih vlasti, upozoravajući da deložacija Askatasune odražava širi politički diskurs obilježen naoružavanjem i napadima na neslaganje. „Vrijeme ove operacije nije slučajno, nego je dio sve napetije ratne klime, izvana i iznutra“, upozorio je Potere al Popolo Torino uoči mobilizacije.
„Deložacija društvenog centra izraz je politika rata i potpore Benjaminu Netanyahuu koje provode vlada, kao i EU i NATO“, rekao je u prosincu Giorgio Cremaschi, član izvršnog tijela Potere al Popolo. „Državni fašizam hrani se i jača tim nasilnim i reakcionarnim politikama koje se šire Zapadom, pogađajući prije svega pokret solidarnosti s Palestinom i borbu protiv rata i naoružavanja.“
„To smo rekli mnogo puta“, ponovio je Potere al Popolo Torino u pozivu na subotnju mobilizaciju. „Suočeni s osiromašivanjem naših četvrti i napadima na plaće i radničku klasu, jedina sigurnost koja nam treba jest socijalna sigurnost: stanovanje, plaće, prijevoz, zdravstvo i prava za sve.“
