FOTO / Torino prosvjeduje protiv represije i militarizacije: "Državni fašizam hrani se i jača..."

Oslanjajući se na narativ koji se već koristio uoči prosvjeda – u kojem se aktiviste koji se mobiliziraju u solidarnosti s Palestinom i Venezuelom te protiv rata i naoružavanja prikazuje kao teroriste ili unutarnje neprijatelje – vlasti su također pokušale umanjiti značaj demonstracija. Međutim, veličina mase, koja je marširala iza transparenta s natpisom „Torino je partizanski“, nije ostavila mnogo prostora za sumnju da je ta strategija zasad propala. „Od Sjedinjenih Država do Ujedinjenog Kraljevstva i ovdje, poručujemo da nismo teroristi, nego partizani“, napisala je nakon prosvjeda glasnogovornica lijeve političke stranke Potere al Popolo, Marta Collot.