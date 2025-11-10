Oglas

Nikome nije ugrožen život

FOTO / Tragedija u Slovačkoj: 79 ozlijeđenih u sudaru vlakova

author
Hina
|
10. stu. 2025. 11:41
A view shows the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok, Slovakia, November 9, 2025. REUTERS/Radovan Stoklasa TPX IMAGES OF THE DAY
REUTERS/Radovan Stoklasa

Sedamdeset devet osoba je ukupno ozlijeđeno u sudaru dvaju putničkih vlakova blizu slovačkog glavnog grada Bratislave, rekle su vlasti u ponedjeljak.

Oglas

Nikome od sudionika nesreće u nedjelju navečer nije ugrožen život. Ozlijeđeni su premješteni u bolnice, rekla je hitna medicinska služba.

Preliminarna izvješća upućuju na to da je regionalni vlak zanemario znak za zaustavljanje i prešao na tračnice prema Bratislavi, gdje se s njim sudario brzi vlak, objavila je željeznička kompanija ZSR.

A view shows the scene of a collision between two trains in the town of Pezinok, Slovakia, November 9, 2025. REUTERS/Radovan Stoklasa
REUTERS/Radovan Stoklasa

Točne okolnosti nesreće se i dalje istražuju, kazao je šef ZSR-a Ivan Bednarik za novinsku agenciju TASR.

Javna televizija STV je izvijestila da je u oba vlaka bilo ukupno oko 800 putnika, pozivajući se na podatke ministra unutarnjih poslova Matuša Šutaja Eštoka.

Mnogi od putnika su bili studenti koji su se vraćali u Bratislavu iz svojih rodnih gradova u nedjelju navečer, prema STV-u.

Teme
slovačka sudar vlakova u Slovačkoj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ