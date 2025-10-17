FOTO / Trump pohvalio Zelenskog zbog njegove odjeće: Pogledajte što je obukao

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bijelu kuću s američkim kolegom Donaldom Trumpom.
Donald Trump odvojio je trenutak da pohvali Volodimira Zelenskog.
"Mislim da izgleda prekrasno u svojoj jakni“, rekao je američki predsjednik.
Zelenskog je jedan novinar kritizirao u Ovalnom uredu jer nije nosio odijelo tijekom svog prvog sastanka s Trumpom u veljači.
REUTERS/Jonathan ErnstViše
Ukrajinac se odjenuo svečanije za svoj drugi sastanak u Washingtonu u kolovozu – i čini se da je to učinio i danas, piše SkyNews.
