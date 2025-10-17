Oglas

"izgleda prekrasno"

FOTO / Trump pohvalio Zelenskog zbog njegove odjeće: Pogledajte što je obukao

author
N1 Info
|
17. lis. 2025. 20:23
2025-10-17T173300Z_1627539807_RC2TDHA92K3W_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS.JPG
Nathan Howard/REUTERS

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Bijelu kuću s američkim kolegom Donaldom Trumpom.

Donald Trump odvojio je trenutak da pohvali Volodimira Zelenskog.

"Mislim da izgleda prekrasno u svojoj jakni“, rekao je američki predsjednik.

Zelenskog je jedan novinar kritizirao u Ovalnom uredu jer nije nosio odijelo tijekom svog prvog sastanka s Trumpom u veljači.

2025-10-17T172935Z_23122785_RC2TDHAM0BPH_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS.JPG
U.S. President Donald Trump welcomes Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy at the White House in Washington, D.C., U.S., October 17, 2025. REUTERS/Jonathan Ernst
Ukrajinac se odjenuo svečanije za svoj drugi sastanak u Washingtonu u kolovozu – i čini se da je to učinio i danas, piše SkyNews.

Donald Trump Zelenski

