Administracija Donalda Trumpa postavila je nove pločice ispod portreta bivših predsjednika koje napadaju njegove prethodnike na način tipičan za američkog predsjednika.
Među pločicama, koje je, čini se, napisao sam Trump, nalazi se i ona za Joea Bidena na kojoj piše: "Pospani Joe Biden bio je, daleko, najgori predsjednik u američkoj povijesti.“
"Predsjednička staza slavnih“ u Bijeloj kući sadrži fotografiju ili sliku svakog bivšeg američkog predsjednika – osim Bidena, koji je zamijenjen fotografijom autopena.
Trump je više puta tvrdio da gospodin Biden do kraja svog mandata kao predsjednik nije bio mentalno sposoban te da je njegovo osoblje donosilo odluke u njegovo ime, koristeći autopen kako bi ih potpisalo bez njegova znanja, javlja Sky News.
Uređaj reproducira nečiji potpis, omogućujući mu da više puta potpisuje dokumente bez potrebe da to svaki put čini rukom.
Osuđujuća dekoracija dalje lažno optužuje gospodina Bidena da je pobijedio na "najkorumpiranijim izborima ikad“ i tvrdi da je napravio "neviđenu upotrebu autopena".
Druga pločica odnosi se na "Baracka Husseina Obamu" kao na "jednu od najrazdornijih političkih figura u američkoj povijesti“.
Pločica ispod fotografije Billa Clintona glasi: "Godine 2016. supruga predsjednika Clintona, Hillary Clinton, izgubila je predsjedništvo od predsjednika Donalda J. Trumpa!"
Čak i George W. Bush, kolega republikanac – iako ne Trumpov pristaša – dobiva ukor, pri čemu njegova pločica kaže da je bivši predsjednik "započeo ratove u Afganistanu i Iraku, od kojih se nijedan nije trebao dogoditi".
"Predsjednička staza slavnih" nedavni je dodatak Bijeloj kući, a prikazuje portrete duž hodnika između Ovalnog ureda i Južnog travnjaka.
Glasnogovornica Bijele kuće, Karoline Leavitt, rekla je da su pločice "elokventan“ opis ostavštine svakog predsjednika.
"Kao student povijesti, mnoge je izravno napisao sam predsjednik“, rekla je.
To je najnovija promjena u Trumpovoj Bijeloj kući, koja je doživjela povećanu upotrebu zlatno obojenih naglasaka i pozlaćenih elemenata koji oponašaju dekoracije u Trump Toweru u New Yorku i na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi.
