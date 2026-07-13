Oglas

kršenje zračnog prostora

FOTO / U Moldaviji se srušio ruski dron

author
N1 Info
|
13. srp. 2026. 08:53
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
Dron Moldavija X
Ministry of Defense of the Republic of Moldova

Bespilotna letjelica srušila se i eksplodirala u blizini sela Copanca na jugoistoku Moldavije nakon što je prešla zračni prostor te zemlje tijekom, kako tvrde moldavske vlasti, ruskog napada na ukrajinsku pokrajinu Odesu.

Oglas

Moldavsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o "ozbiljnom i neprihvatljivom kršenju" zračnog prostora zemlje te najoštrije osudilo incident.

"Ovaj novi slučaj potvrđuje da agresorski rat Ruske Federacije protiv Ukrajine izravno ugrožava sigurnost naših građana i cijele regije", navodi se u priopćenju objavljenom na Telegramu.

Ministarstvo ističe da će Moldavija nastaviti štititi svoj suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet te u suradnji s međunarodnim partnerima jačati nacionalnu sigurnost i otpornost na slične prijetnje, piše agencija Anadolu.

Incident je posljednji u nizu slučajeva u kojima su bespilotne letjelice ili projektili tijekom ruskih napada na Ukrajinu završili na teritoriju susjednih država, što dodatno povećava zabrinutost za sigurnost u regiji.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
dron moldavija rat u ukrajini ruski dron ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ