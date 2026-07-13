kršenje zračnog prostora
FOTO / U Moldaviji se srušio ruski dron
Bespilotna letjelica srušila se i eksplodirala u blizini sela Copanca na jugoistoku Moldavije nakon što je prešla zračni prostor te zemlje tijekom, kako tvrde moldavske vlasti, ruskog napada na ukrajinsku pokrajinu Odesu.
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Moldavsko Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da je riječ o "ozbiljnom i neprihvatljivom kršenju" zračnog prostora zemlje te najoštrije osudilo incident.
"Ovaj novi slučaj potvrđuje da agresorski rat Ruske Federacije protiv Ukrajine izravno ugrožava sigurnost naših građana i cijele regije", navodi se u priopćenju objavljenom na Telegramu.
🇷🇺🇲🇩 Heute Nacht stürzte eine russische Shahed-Drohne in Moldau ab und explodierte.— Anna (@AnnaDeMilanese) July 13, 2026
Ausgerechnet heute sitzt die Präsidentin von Moldau in Paris zum ersten Mal mit am Tisch der Koalition der Willigen.
Die Luftraumüberwachung der Nationalarmee erfasste das Flugobjekt um 1:03… pic.twitter.com/DazchgMsAY
Ministarstvo ističe da će Moldavija nastaviti štititi svoj suverenitet, neovisnost i teritorijalni integritet te u suradnji s međunarodnim partnerima jačati nacionalnu sigurnost i otpornost na slične prijetnje, piše agencija Anadolu.
Incident je posljednji u nizu slučajeva u kojima su bespilotne letjelice ili projektili tijekom ruskih napada na Ukrajinu završili na teritoriju susjednih država, što dodatno povećava zabrinutost za sigurnost u regiji.
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