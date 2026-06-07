tvrde ukrajinski dužnosnici
Ruski dron pogodio skladište za nuklearno gorivo u blizini Černobila
Ruski dron pogodio je skladište za istrošeno nuklearno gorivo u blizini napuštene ukrajinske nuklearne elektrane Černobil, rekli su u nedjelju ukrajinski dužnosnici, dodajući da je razina zračenja na lokaciji ostala stabilna.
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U zasebnim priopćenjima glavni ukrajinski stožer i državna atomska agencija rekli su da je zgrada za prihvat spremnika djelomično uništena, ali da u trenutku napada tamo nije bilo uskladišteno istrošeno gorivo.
Požar koji je uslijedio ugašen je, a ozlijeđenih nije bilo.
Rusija se nije oglasila o navodnom napadu na objekt, koji se nalazi oko 15 km od nuklearne elektrane Černobil, mjesta najgore nuklearne katastrofe na svijetu.
"Ovo nije prvi put da ruske snage dovode u opasnost ukrajinske nuklearne objekte", napisao je ukrajinski ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na mreži X.
"Ruska nuklearna ucjena i prijetnje nuklearnoj sigurnosti su sustavne, namjerne i neprihvatljive."
U veljači 2025. ruski dron oštetio je zaštitnu konstrukciju iznad reaktora u Černobilu koji je uništen u eksploziji i taljenju u travnju 1986.
Rusija je negirala odgovornost.
Kijev i Moskva također su razmijenili optužbe za napad na rusku okupiranu nuklearnu elektranu Zaporižja u jugoistočnoj Ukrajini, najveću u Europi.
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