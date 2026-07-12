Rusija tvrdi da je pronašla rješenje za najubojitije ukrajinsko oružje, već je na bojištu

Do 2025. godine predstavnik proizvođača tenkova Uralvagonzavoda potvrdio je na sajmu obrane IDEX da se vozila već proizvode s ugrađenim novim sustavom zaštite. Rusko Ministarstvo obrane još je u listopadu 2023. patentiralo unaprijeđenu inačicu T-72B3M s Arenom-M, koja je kasnije dobila oznaku T-72B3A i sada se koristi na bojišnici.