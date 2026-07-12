NOVA VRSTA OBRANE
Rusija tvrdi da je pronašla rješenje za najubojitije ukrajinsko oružje, već je na bojištu
Ruski državni medij Izvestija potvrdio je da su ruske vojne postrojbe na bojišnici dobile tenkove T-72B3A opremljene unaprijeđenom verzijom aktivnog zaštitnog sustava Arena-M, te da njihove posade prolaze dodatnu obuku prije nego što vozila budu raspoređena kao potpora jurišnim skupinama koje napadaju utvrđene ukrajinske položaje.
Arena-M pripada kategoriji zaštitnih sustava poznatih kao aktivni sustavi zaštite s presretanjem projektila (hard-kill active protection system). Za razliku od klasičnog oklopa, koji apsorbira udar, ovaj sustav radarom otkriva nadolazeću prijetnju, izračunava njezinu putanju te ispaljuje eksplozivno protusredstvo koje uništava projektil prije nego što pogodi tenk, prenosi portal Defence.
Prema pisanju Izvestije, radar radi u dva načina rada – dalekometnom, namijenjenom otkrivanju nadolazećih projektila i topničkih granata, te kratkodometnom, posebno prilagođenom otkrivanju FPV dronova, odnosno malih bespilotnih letjelica kojima ukrajinske snage upravljaju iz prvog lica i usmjeravaju ih izravno prema tenkovima i drugim oklopnim vozilima.
Sustav navodno raspolaže s 12 lansirnih cijevi raspoređenih oko kupole tenka, čime pruža zaštitu od prijetnji koje dolaze iz svih smjerova, bez "slijepih točaka" koje bi protivnik mogao iskoristiti.
Modernizirana verzija sustava, oznake T09-A6-1, prošla je kvalifikacijska ispitivanja 2024. godine, kada je prvi put ugrađena na ruske glavne borbene tenkove T-72 i T-90. Rusija je iste godine na vojno-tehničkom forumu Army-2024 potpisala državni ugovor za proizvodnju tenkova T-90M opremljenih tim sustavom.
Do 2025. godine predstavnik proizvođača tenkova Uralvagonzavoda potvrdio je na sajmu obrane IDEX da se vozila već proizvode s ugrađenim novim sustavom zaštite. Rusko Ministarstvo obrane još je u listopadu 2023. patentiralo unaprijeđenu inačicu T-72B3M s Arenom-M, koja je kasnije dobila oznaku T-72B3A i sada se koristi na bojišnici.
Izvestija prenosi izjave nekoliko ruskih vojnih analitičara koji tvrde da raspoređivanje tih tenkova predstavlja važan iskorak u zaštiti ruskih oklopnih vozila.
Vojni stručnjak Jurij Ljamin smatra da je najvažnije to što su tenkovi poslani izravno na bojište.
"Važno je da su tenkovi s aktivnim zaštitnim sustavom stigli upravo u postrojbe koje izvršavaju borbene zadaće, a ne da su izloženi na izložbama ili paradama", rekao je Ljamin za Izvestiju.
Dodao je da su danas najveća prijetnja oklopnim vozilima mali taktički dronovi te da će sposobnost njihove učinkovitog presretanja pomoći u očuvanju ne samo tenkova nego i života njihovih posada.
Drugi vojni analitičar, Jurij Knutov, izjavio je da takvi sustavi višestruko povećavaju borbene sposobnosti tenkova.
Treći stručnjak, Dmitrij Kornev, ocijenio je da Arena-M tenkovima praktički daje vlastiti sustav protuzračne i proturaketne obrane.
"Tenk sada može samostalno odbijati napade protuoklopnih projektila, raketnih bacača, topničkog streljiva i, što je danas posebno važno, dronova", rekao je Kornev.
Ljamin je također ustvrdio da se ruski pristup razlikuje od sličnih sustava koji se razvijaju u Izraelu, Kini i drugim zemljama, ističući da njihova učinkovitost protiv FPV dronova još nije uvjerljivo potvrđena u stvarnim borbenim uvjetima.
Međutim, takve tvrdnje dolaze u sukob s ranijim izvješćima neovisnih izvora, uključujući i The Defence Blog, koji su ukazivali na ozbiljne tehničke probleme upravo u segmentu obrane od dronova.
Ruski vojni analitičar Viktor Murahovski izjavio je još u studenome 2025. da radar sustava Arena-M ima ozbiljnih poteškoća s otkrivanjem malih i slabo uočljivih dronova, osobito onih izrađenih od materijala koji propuštaju radarske valove, poput plastike. Prema njegovim riječima, ruska radarska tehnologija još nije postigla potrebnu razinu sposobnosti za njihovo pouzdano otkrivanje.
Murahovski je upozorio i da klasični radarski sustavi, uključujući Dopplerove radare koji vrlo učinkovito otkrivaju brze projektile, imaju velikih problema s dronovima koji lete sporo, nisko i nepredvidivo – upravo onako kako FPV dronovi prilaze tenkovima.
Vojni povjesničar Andrej Tarasenko otišao je korak dalje te je na svom Telegram kanalu ustvrdio da svaki FPV dron zbog bojne glave sadrži metalne dijelove. Ako ih radar ne može otkriti, smatra da problem nije u samim dronovima nego u osnovnim senzorima sustava Arena-M.
Ruski državni mediji imaju očit interes prikazati novu zaštitnu tehnologiju kao učinkovito rješenje protiv dronova koji su tijekom rata nanijeli velike gubitke ruskim oklopnim snagama. No razlika između takvih tvrdnji i konkretnih tehničkih kritika koje su iznijeli sami ruski vojni stručnjaci upućuje na to da će stvarna učinkovitost sustava biti poznata tek kada se ti tenkovi suoče s FPV dronovima u stvarnim borbenim uvjetima te kada njihove sposobnosti budu mogli neovisno provjeriti i izvori izvan ruskih državnih medija.
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