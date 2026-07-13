pod opsadom
Pariz pod neviđenim mjerama sigurnosti: Tisuće policajaca, zabrana alkohola, uvodi se i QR kod
Pariz je uoči proslave Dana državnosti pod iznimno strogim sigurnosnim mjerama. Francuske vlasti tijekom 13. i 14. srpnja očekuju stotine tisuća posjetitelja zbog koncerta, vojne parade i sportskih događanja, pa su angažirale tisuće policajaca, vatrogasaca i pripadnika žandarmerije.
Dodatni razlog za pojačane mjere jest činjenica da se ove godine obilježava deseta godišnjica terorističkog napada u Nici, zbog čega je tradicionalni koncert na Champ-de-Marsu održan dan ranije nego inače, piše Le Parisien.
Više od 70.000 policajaca diljem Francuske
U ponedjeljak je na području Pariza raspoređeno oko 4.000 policajaca, uključujući pripadnike interventnih postrojbi, uz 2.000 vatrogasaca.
Dan kasnije sigurnosne mjere dodatno se pojačavaju. Samo u glavnom gradu bit će angažirano oko 7.000 policajaca i žandara te još 2.000 vatrogasaca, dok će na razini cijele Francuske za proslavu 14. srpnja biti raspoređeno čak 70.000 pripadnika sigurnosnih snaga.
Francuski ministar unutarnjih poslova Bruno Retailleau poručio je da neće biti tolerancije prema bilo kakvim izgredima tijekom proslave.
Ulazak moguć samo uz QR kod
Oko Champ-de-Marsa, gdje se održavaju koncert i spektakl s dronovima i vatrometom, uspostavljene su tri sigurnosne zone. Posjetitelji moraju proći sigurnosne preglede, uključujući pregled torbi i osobnih stvari, dok je unošenje pirotehnike, oružja i predmeta koji bi se mogli koristiti kao projektili strogo zabranjeno.
Još stroža pravila vrijede za vojnu paradu na Elizejskim poljanama u utorak ujutro. Zbog dolaska velikog broja svjetskih državnika, građani koji žele pratiti događaj morali su se unaprijed registrirati te na ulazu predočiti osobni QR kod i identifikacijski dokument.
Zatvaraju se brojne postaje metroa
Tijekom oba dana na snazi su i velike promjene u javnom prijevozu. Više postaja pariškog metroa i RER-a privremeno je zatvoreno, među njima Trocadéro, Bir-Hakeim, Charles de Gaulle – Étoile, George V i Concorde.
Vlasti građanima preporučuju da prije putovanja provjere alternativne rute u aplikacijama javnog prijevoza.
Zabrana alkohola zbog sigurnosti i vrućine
Proslava se održava tijekom toplinskog vala, zbog čega je za područje Pariza proglašen najviši stupanj upozorenja na vrućinu.
Policijska prefektura zabranila je konzumaciju alkohola na javnim površinama te pojačala prisutnost hitnih službi. Građanima se preporučuje redovito uzimanje tekućine, izbjegavanje dugotrajnog boravka na suncu i lagana odjeća, uz upozorenje da toplinski udar može pogoditi i potpuno zdrave osobe.
Dodatne mjere zbog utakmice Francuska – Španjolska
Sigurnosne snage bit će u pojačanoj pripravnosti i u utorak navečer, kada se očekuju velika okupljanja navijača zbog polufinalne utakmice između Francuske i Španjolske. Policija najavljuje dodatne mjere oko mjesta na kojima će se građani okupljati radi praćenja susreta te u javnom prijevozu.
Tijekom prethodne utakmice francuske reprezentacije zabilježeno je 89 uhićenja diljem zemlje, a u jednom prometnom incidentu na sjeveru Francuske život je izgubila 17-godišnja djevojka.
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