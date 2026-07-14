Profesorica iz Pariza: Francusku javnost zanimaju uvođenje klimatizacije i životni standard, a ne Koalicija voljnih

"Čini se kao da joj popularnost raste jer ostali gube svoje pozicije, a njezina stranka drži standardnih 30-ak posto. Prema posljednjem istraživanju, Marine Le Pen bi pobijedila u drugom krugu jer nema kandidata koji bi mogao odgovoriti na njezinu poziciju ili ujediniti ostatak francuskog društva. Njezino je biračko tijelo stabilno, razočarani su francuskom politikom na svim nivoima - i državnom i lokalnom. Ti se ljudi osjećaju bez snage utjecati na vlastiti život i traže nekog tko im obećava promjenu na bolje", ocijenila je.