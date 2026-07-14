SANJA JANKOVIĆ
Profesorica iz Pariza: Francusku javnost zanimaju uvođenje klimatizacije i životni standard, a ne Koalicija voljnih
Profesorica na Sveučilištu Paris Ouest Nanterre Sanja Janković, u Novom danu kod Nine Kljenak, komentirala je političke i društvene prilike u Francuskoj i vojni mimohod na Dan pada Bastille
"Francuzi su jako ponosni na svoju povijest i vojsku. Dan pada Bastille je, na neki način, proslava francuske snage, vojske, vanjske politike, položaja u svijetu, proslava francuske politike, ali i prvi veliki vikend kad se odlazi na ljetni godišnji odmor.
Ovogodišnja parada obilježena je pitanjima što će ostati iza predsjednika Emmanuela Macrona i po čemu će biti zapamćen u francuskoj i svjetskoj povijesti. Iza njega ostaje vrlo miješani osjećaj relativnih uspjeha na međunarodnoj sceni i velikih neuspjeha na domaćoj. Posljednih godinu dana sve njegove inicijaitve su vanjskopolitilčke i tako treba gledati i na današnju paradu. No, francuska javnost uopće nije zainteresirana za tzv. Koaliciju voljnih nego se govori o tehnološkom napretku i snazi nacionalne vojske", naglasila je profesorica Sanja Janković.
Što Francuze zanima?
Dodala je i da se Francuzi već neko vrijeme spremaju za predsjedničke izbore sljedeće godine te da je javnost pomalo zasićena političkim temama i razgovorima o imigraciji, o političkoj situaciji izvan Francuske.
"Gotovo ih uopće ne zanimaju stanje u Gazi, Izrael, Ukrajina,... Najviše ih zanima kvaliteta života, standard koji pada jer većina građana ima osjećaj da pada, iako istraživanja ne pokazuju tako strašno ugrožen životni standard. No, svi misle da će biit gore. Francuska je u trećem valu toplinskog udara, nije naučena na takve vrućine, pa je glavna tema uvođenje klimatizacije i koje je mjesto ekologije u francuskom javnom životu", istaknula je Janković.
Uspon Marine Le Pen
Komentirajući popularnost koju uživa Marine Le Pen, Janković je kazala kako se teško može govoriti o rastu njezine popularnosti, ali se može govoriti o stabilnoj poziciji.
"Čini se kao da joj popularnost raste jer ostali gube svoje pozicije, a njezina stranka drži standardnih 30-ak posto. Prema posljednjem istraživanju, Marine Le Pen bi pobijedila u drugom krugu jer nema kandidata koji bi mogao odgovoriti na njezinu poziciju ili ujediniti ostatak francuskog društva. Njezino je biračko tijelo stabilno, razočarani su francuskom politikom na svim nivoima - i državnom i lokalnom. Ti se ljudi osjećaju bez snage utjecati na vlastiti život i traže nekog tko im obećava promjenu na bolje", ocijenila je.
"Francuzi žive lagodnim životom"
Dodala je i da drugi francuski političari nisu održali tu razinu snage komunikacije s populacijom.
"Njezina rješenja nisu stabilna, samo su brza reakcija na ono što se događa u društvu, a lako mijenja pozicije bez ikakve čvrste oideologije, što odgovara tom dijelu populacije", upozorila je Janković.
Objasnila je da "Francuzi žive prilično lagodnim životom" u odnosu na mnoge druge u svijetu.
"Ima ta neka kombinacija lijenosti, koja dolazi iz osjećaja udobnosti i istovremenog osjećaja nezadovoljstva zašto nije još bolje nego sada jer za to postoji mogućnost. Francuske političare je strah da Le Pen ima sve veću podršku među urbanim i obrazovanim stanovništvom i ekonomskim faktorima. Postoji određena vrsta simpatije ili rezignacije da se proba i to, pa da se vidi što će se dogoditi", naglasila je Janković.
"Ideali Francuske revolucije za mlade su dio prošlosti"
Kaže kako se čak ni njezini studenti više ne srame reći da podržavaju Le Pen i da u javnom prostoru prevladava stav "Sve smo probali, ali ništa ne ide, hajdemo probati nju".
Na pitanje što mlađim naraštajima danas znače ideali Francuske revolucije – sloboda, jednakost i bratstvo, odgovorila je da ih nove generacije prvenstveno doživljavaju kao nešto štom pripada prošlosti.
"Za njih je budućnost u novim tehnologijama, umjetnoj inteligenciji i francusko društvo sve je više indivildualističko, egoistično. Ponosni su na svoju povijest i francuski nacionalni karakter povezan s padom Bastille - da su uvijek spremni revolucijom tražiti svoja prava. To je dio dio povijesnog sjećanja i karaktera nacije", zaključila je profesorica Janković.
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