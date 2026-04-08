NAPUŠTAJU DOMOVE
Kako je izraelska invazija na južni Libanon stvorila humanitarnu krizu
Samo u prošlom mjesecu 1,2 milijuna ljudi u Libanonu bilo je prisiljeno napustiti svoje domove. To je petina stanovništva.
Najnovija izraelska invazija na Libanon prisilila je više od 1,2 milijuna ljudi, uključujući 350.000 djece, da napuste svoje domove. Stvorena je tako jedna od najbrže rastućih i najtežih kriza raseljavanja na svijetu.
Od 2. ožujka izraelske snage pokrenule su više od 1840 napada na Libanon, prema podacima o lokaciji i događajima oružanih sukoba (ACLED), neovisnoj promatračkoj organizaciji. U napadima je ubijeno više od 1497 ljudi, a ozlijeđeno više od 4639, prema podacima libanonskog Ministarstva javnog zdravstva.
Izraelska vojska tvrdi da njezine snage ciljaju uporišta skupine Hezbollah koju podržava Iran u južnom Libanonu, piše Al Jazeera.
Prošli tjedan, izraelski ministar obrane Israel Katz rekao je da Izrael planira uništiti libanonske pogranične gradove i nastaviti okupaciju juga zemlje.
Libanonska kriza među najgorim krizama raseljavanja na svijetu
Jedna od pet osoba u Libanonu, ili 20 posto od 5,9 milijuna stanovnika zemlje, raseljena je izraelskim napadima tijekom proteklog mjeseca. U usporedbi s drugim krizama raseljavanja, Libanon je među 10 najvećih u posljednjih nekoliko godina.
Globalni brojevi raseljavanja preuzeti su iz najnovijih podataka UNHCR-a za 2025. godinu, koji su korišteni za usporedbu stope raseljavanja po broju stanovnika. Ti brojevi uključuju izbjeglice, interno raseljene osobe (IDP), tražitelje azila i druge raseljene osobe. Podaci za Libanon odražavaju najnovije dostupne podatke. Brojevi za sve zemlje mogu se mijenjati kako se krize raseljavanja nastavljaju razvijati diljem svijeta.
Gdje se dogodila većina napada?
Podaci ACLED-a pokazuju da je između 2. i 27. ožujka u Libanonu bilo više od dvije tisuće napada. Izrael je izveo više od 1840 od njih - 1486 su bili zračni ili napadi dronovima, a 318 granatiranje/topnički/raketni napadi.
Ostatak su izveli Hezbolah i neidentificirane naoružane skupine, uglavnom u guvernoratu Nabatieh u južnom Libanonu, ciljajući izraelsko vojno osoblje i opremu u regiji.
Izrael tvrdi da cilja uporišta Hezbolaha, skupine koju podržava Iran, uglavnom u južnom Libanonu i južnim predgrađima Bejruta, dolini Bekaa u istočnom Libanonu i Baalbeku u istočnom Libanonu.
Ovi napadi imali su ogromne posljedice za lokalno stanovništvo. Mnogi su ciljali mostove i prijelaze u južnom Libanonu, a cilj im je odsijecanje i izolacija zajednica. Osim toga, most Dalafa, koji povezuje sela u južnom Libanonu sa zapadnom Bekaom, bio je meta Izraela.
Izraelske operacije također imaju za cilj ograničiti pristup regiji Bekaa, prema izvještavanju Al Jazeerinog Obaide Hita iz Tira u južnom Libanonu.
"Ako se ovi mostovi unište, to će u biti izolirati zapadnu Bekau od ostatka Libanona. To će izuzetno otežati ljudima koji pokušavaju prijeći u zapadnu dolinu Bekaa i doći do glavnog središta Chtoura, do bolnica i drugih javnih službi", rekao je.
Zračni napadi u zapadnoj Bekai prekinuli su ključne rute između sela, uključujući ceste između Sohmora i Yohmora u regiji Bekaa, prema podacima Ureda Ujedinjenih naroda za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).
Koje je gradove i sela Izrael depopulirao?
U prvom tjednu sukoba Izrael je izdao naredbe o raseljavanju za južna predgrađa Bejruta, regiju Bekaa i cijelo područje južno od rijeke Litani. Zatim je 12. ožujka izraelska vojska proširila svoje naredbe o prisilnom raseljavanju stanovnika južnog Libanona - od rijeke Litani do sjeverno od rijeke Zahrani, oko 40 kilometara sjeverno od izraelske granice, piše Al Jazeera.
Gradovi poput Jal al-Deira i Jabal Blata u općini Bint Jbeil u južnom Libanonu među su onima koji se suočavaju s raseljavanjem lokalnog stanovništva, dok Izrael uspostavlja nove vojne postaje u tom području. U južnolibanonskom okrugu Marjayoun, Khiam, još jedno uporište Hezbollaha, strateški smješteno i smatrano ulazom u južni Libanon, posljednjih se tjedana suočava s intenzivnim borbama, prisiljavajući ljude na odlazak.
Prema Norveškom vijeću za izbjeglice, izraelske naredbe o evakuaciji sada pokrivaju više od 1470 četvornih kilometara, ili oko 14 posto teritorija zemlje. Ta se skala približava otprilike 19 posto Ukrajine koja je trenutno pod ruskom okupacijom.
