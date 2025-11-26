Oglas

DESECI MRTVIH

FOTO, VIDEO / Katastrofalne poplave pogodile milijune na Tajlandu, Indoneziji i Maleziji

Hina
26. stu. 2025. 12:14
Tajland
ARNUN CHONMAHATRAKOOL / AFP

Katastrofalne poplave pogodile su milijune ljudi na Tajlandu, Indoneziji i Maleziji, s najmanje 33 mrtvih u velikim poplavama na jugu Tajlanda, javlja u srijedu list Bangkok Post pozivajući s na vladu.

Više od 2,5 milijuna ljudi ugroženo je poplavama samo na Tajlandu, a koje su uslijedile nakon obilnih kiša, dodaje list.

Prema riječima sveučilišne profesorice i stručnjakinje za klimatske promjene Seree Supratid, moglo bi proći nekoliko tjedana prije nego što se poplavne vode povuku iz posebno pogođenog okruga Hat Yai na granici s Malezijom.

"Ljudi su zarobljeni na krovovima, vozila su potopljena, a ranjive skupine mole za pomoć", rekla je Supratid za Bangkok Post.

Tajland
ARNUN CHONMAHATRAKOOL / AFP

Na mnogim mjestima, hitne ekipe mogle su se kretati samo brodovima.

Vlada je naredila raspoređivanje helikoptera kako bi se hrana i pomoć dostavile obiteljima zarobljenim u svojim domovima u teško poplavljenim područjima.

Zalihe su već bile pri kraju na mnogim mjestima.

U međuvremenu, nacionalna turistička uprava strahuje od ogromnih gubitaka za popularnu regiju. Oko 8000 turista, većinom stranaca iz Malezije, Singapura i Indonezije, posljednjih je dana zaglavljeno u hotelima i na aerodromu Hat Yai.

Tajland
ARNUN CHONMAHATRAKOOL / AFP

Preko granice u Maleziji, gotovo 10.000 ljudi moralo je potražiti utočište u privremenom smještaju u saveznoj državi Kelantan.

Na indonezijskom otoku Sumatri, tisuće ljudi ostalo je bez domova nakon što su višednevni obilni pljuskovi izazvali poplave i klizišta.

Najmanje osam ljudi je poginulo, a deseci su ozlijeđeni, priopćila je u srijedu indonezijska agencija za upravljanje katastrofama.

Teme
indonezija kiše malezija poplave sumatra tajland

