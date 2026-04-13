45. dan rata
FOTO, VIDEO / Predsjednik iranskog parlamenta SAD-u: Uskoro ćete s nostalgijom gledati ove cijene
Nakon što pregovori u Islamabadu nisu doveli do željenih rezultata, ulazimo u 45. dan rata na Bliskom istoku. Iako se krhko primirje još uvijek drži na životu što se tiče Irana i SAD-a, Izrael ne prestaje s bombardiranjem Libanona, dok Donald Trump najavljuje blokadu svih iranskih luka uz Hormuški tjesnac.
Istovremeno, zaljevske države se pripremaju za mogućnost dugotrajne blokade Hormuza, dok iz Washingtona i Teherana dolaze kontradiktorne tvrdnje: SAD kaže da su dva njegova razarača prošla tjesnacem, dok Iran to odbacuje.
U Libanonu se ne nadzire kraj izraelskim udarima; nakon što je prošli tjedan, tijekom "Crne srijede", IDF ubio najmanje 300 i ranio nekoliko tisuća ljudi, bolnice i spasilačke službe imaju sve više problema s osnovnim medicinskim zalihama.
Trump kaže da će američka blokada iranskih luka početi u 10 sati po istočnoameričkom vremenu (16:00 sati po hrvatskom vremenu) i da će biti vrlo učinkovita. Također kaže da ga nije briga hoće li se Iran vratiti pregovorima.
FAROOQ NAEEM / AFP
Dado Ruvic / REUTERS
via REUTERS / Pool
FAROOQ NAEEM / AFP
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
IBRAHIM AMRO / AFP
AFP/GIUSEPPE CACACE
REUTERS/Adnan Abidi
REUTERS/Ayal Margolin
REUTERS/Mohamad Azakir
REUTERS/Mohamad Azakir
REUTERS/Mohamed Azakir
REUTERS/Raghed Waked
MAHMOUD ZAYYAT / AFP
FADEL ITANI / AFP
FAROOQ NAEEM / AFP
Cijena nafte porasla je iznad 100 dolara po barelu, dok su azijska tržišta nakon Trumpove objave otvorena padom.
Iranski Mohsen Rezaj, član Vijeća za utvrđivanje interesa režima, upozorio je da je američki plan „osuđen na propast” te rekao da Teheran ima „neiskorištene adute” kojima mu može parirati.
Izraelske snage i Hezbolah nastavljaju razmjenjivati vatru, dok je broj poginulih u Libanonu od 2. ožujka porastao na 2.055.
Trump je kritizirao papu Lava XIV., nazvavši ga „slabim prema kriminalu” i „užasnim za vanjsku politiku” nakon što je Papa pozvao na kraj rata protiv Irana.
4 Objave
07:24
prije 0 min.
Izraelske snage pokrenule nove napade na jug Libanona
Al Jazeera Arabic javlja da su izvedena dva izraelska zračna napada u blizini mjesta Choukine. Zasad nema informacija o žrtvama.
07:22
prije 2 min.
Trump kaže da će američka potrošnja na NATO biti „pod vrlo ozbiljnim preispitivanjem”
Već smo izvještavali o ranijim izjavama američkog predsjednika novinarima u Zračnoj bazi Andrews.
Trump je ponovno izrazio razočaranje onim što naziva neuspjehom NATO-a da podrži SAD i Izrael u ratu protiv Irana.
„Nisu bili uz nas”, rekao je novinarima. „Sada se žele uključiti, ali više nema stvarne prijetnje.”
Trump je također doveo u pitanje vrijednost američkog članstva u savezu općenito.
„Znate, potrošili smo bilijune dolara na NATO kako bismo ih zaštitili zapravo od Rusije — kad bolje razmislite, mi štitimo od Rusije. I dugo sam mislio da je to pomalo smiješno, ali trošimo bilijune dolara na to. I mislim da će to biti pod vrlo ozbiljnim preispitivanjem”, rekao je.
07:19
prije 5 min.
Libanonska vojska oplakuje vojnika poginulog nakon izraelskog napada
Libanonska vojska objavila je smrt vojnika koji je preminuo u nedjelju od ozljeda zadobivenih u „neprijateljskom izraelskom napadu” koji se dogodio 8. travnja u mjestu Shmestar u istočnom Baalbeku, piše Al Jazeera.
Abas Hasan Kasem (41) bio je dobitnik „više odličja i pohvala zapovjednika vojske, koji mu je u više navrata čestitao”, navodi se u priopćenju vojske.
Kasem je bio oženjen i imao je troje djece, dodaje se.
07:18
prije 6 min.
Galibaf: Uživajte u trenutačnim cijenama
Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Bager Galibaf, koji je vodio pregovore u Pakistanu, ismijao je američku odluku objavom na mreži X: “Uživajte u trenutačnim cijenama na pumpama. S ovom takozvanom ‘blokadom’, uskoro ćete nostalgično gledati na gorivo od 4 do 5 dolara.”
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare