Sin posljednjeg šaha: Redovito se sastajem s iranskom oporbom

Sin posljednjeg iranskog šaha Reza Pahlavi je u ponedjeljak kazao da se redovito sastaje s raznim pokretima koji čine duboko podijeljenu iransku oporbu u egzilu te ponovo iskazao svoju želju da djeluje kao ujedinjujuća ličnost.
Oglas
Reza Pahlavi je u sklopu svog posjeta švedskom glavnom gradu Stockholmu održao govor u parlamentu na poziv konzervativnih Kršćanskih demokrata (KD) i krajnje desnih Švedskih demokrata (SD), gdje je ponovio svoju želju da "utjelovi ujedinjujuću nacionalnu ličnost".
Iranska oporba je i dalje fragmentirana, a skupine etničkih manjina, liberalni krugovi i ljevičarski pokreti su duže vrijeme u sukobu s Pahlavijevim pristašama, piše AFP.
Na pitanje novinara o tome što čini kako bi kao oporbena ličnost ujedinio različite segmente iranskog društva, Reza Pahlavi je rekao da je s njima u kontaktu.
"Razgovaram s njima, ulazim u dijalog s njima, sastajem se s njima", ustvrdio je, no nije specificirao s kime točno.
Ima "dovoljno prostora za sve one koji se pridržavaju" četiriju osnovnih načela koja, prema njemu, tvore temelj "demokratskog diskursa": teritorijalni integritet Irana, jasno razdvajanje religije i države, jednakost svih građana pred zakonom i uspostavljanje mehanizma za slobodne i poštene izbore.
"Svi Iranci, bili oni ljevičari, centristi, desničari, monarhisti ili republikanci, neovisno o tome koju etničku skupinu predstavljaju, ako vjeruju u ovaj pristup, mogu surađivati", rekao je.
Reza Pahlavi, koji se nije vratio u Iran od revolucije 1979. u kojoj je svrgnuta monarhija, predstavlja se kao alternativa u slučaju urušavanja iranskog režima.
Dao je potporu ratu Izraela i Sjedinjenih Američkih Država protiv Irana, čime je potaknuo dodatne podjele.
Zbog autokratske i represivne vlasti njegova oca, od koje se nije distancirao, stekao je mnoge neprijatelje.
Također, nije uspio pridobiti podršku američkog predsjednika Donalda Trumpa s kojim se nikada nije službeno sastao i koji je u više navrata izrazio sumnju u njegovu sposobnost da vodi Iran.
Oporba u Iranu se suočava s represijom poput pritvorene Narges Mohamadi koja je 2023. dobila Nobelovu nagradu za mir. Čak i u zatvoru, iz inozemstva je na internetu napadaju pristaše Reze Pahlavija.
Širin Ebadi, također dobitnica Nobelove nagrade, suočila se s kritikama Iranaca nakon što je imenovana čelnicom odbora za tranzicijsku pravdu koji je osnovao Pahlavi.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas