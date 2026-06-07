"Živio Papa"
FOTO, VIDEO / Više od milijun ljudi na madridskim ulicama pozdravilo papu Lava
Više od milijun ljudi ispunilo je ulice Madrida i jedan od glavnih trgova u nedjelju ujutro kako bi nakratko vidjeli papu Lava dok se probijao prema misi na otvorenom, koja se očekuje kao najveći događaj tijekom njegova tjednog posjeta Španjolskoj.
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Ljudi su mahali zastavama i vikali "Živio Papa" dok se Lav vozio u papamobilu niz glavnu madridsku ulicu Paseo de la Castellana prema trgu Cibeles, gdje vodi misu. Neki su bacali latice cvijeća dok je stizao na trg.
Na trgu i okolnim ulicama okupilo se oko 1,2 milijuna ljudi, rekli su Vatikan i lokalni organizatori.
"Neka Madrid ostane gostoljubiv i uključiv grad, gdje je društveni život inspiriran istinskim ljudskim vrijednostima", napisao je Lav u knjigu gostiju nakon što mu je gradonačelnik uručio ključ grada.
Lav je počeo svoje putovanje u subotu sastancima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600.000 mladih u Madridu. Njegov posjet od 6. do 12. lipnja također uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima, gdje će se susresti s migrantima koji su riskirali svoje živote prelazeći more iz zapadne Afrike.
Izrazio je nadu da će posjet, njegov prvi posjet zemlji EU-a izvan Italije, biti primjer svijetu u poštovanju "svakog ljudskog bića" te je pozvao čelnike da prestanu dijeliti biračka tijela.
"Oduševljena sam što se moli za nas migrante i za našu sigurnost", rekla je Andrea Margarita, 72-godišnja Peruanka koja je stigla u Španjolsku prije šest mjeseci, dok je čekala u gužvi u invalidskim kolicima sa svojom kćeri.
Nakon mise, Lav bi popodne trebao održati privatni sastanak s pripadnicima svojeg augustinskog reda, a zatim se sastati s osobama iz svijeta zabave, sporta i kulture u koncertnoj dvorani u središtu Madrida.
This is the view of 1.2 million people from above. This is happening in Madrid, in the famous Plaza de Cibeles and its surroundings, where Pope Leo XIV will preside over the solemn Corpus Christi Mass, followed by a historic procession. pic.twitter.com/KYLIK6ek1V— EWTN Vatican (@EWTNVatican) June 7, 2026
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