FOTO, VIDEO / Više od milijun ljudi na madridskim ulicama pozdravilo papu Lava

Lav je počeo svoje putovanje u subotu sastancima s migrantima i beskućnicima te bdijenjem s oko 600.000 mladih u Madridu. Njegov posjet od 6. do 12. lipnja također uključuje posjet Barceloni i Kanarskim otocima, gdje će se susresti s migrantima koji su riskirali svoje živote prelazeći more iz zapadne Afrike.