FOTO / Zbog fotografije crvene mrlje na Trumpovom vratu, oglasila se Bijela kuća

Drugi su sugerirali da bi to moglo biti posljedica uzimanja znatne količine lijekova za razrjeđivanje krvi. Desna ruka osamdesetogodišnjeg predsjednika također je jutros izgledala značajno natečeno, što može, ali i ne mora, biti povezano s misterioznom modricom koja se na njegovoj desnoj ruci pojavljuje još od najmanje prošle godine.