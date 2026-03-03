FOTO / Zbog fotografije crvene mrlje na Trumpovom vratu, oglasila se Bijela kuća

Nakon što je u subotu pokrenuo velike napade na Iran, predsjednik Donald Trump nije žurio vratiti se u Ovalni ured kako bi nadgledao masivnu vojnu ofenzivu. Umjesto toga, prisustvovao je, kako je to New York Times opisao, „kičastoj donatorskoj večeri” u privatnom klubu i rezidenciji Mar-a-Lago na Floridi.
Nakon sličnog izostanka javnog angažmana u nedjelju, Trump se napokon u ponedjeljak ujutro pojavio pred novinarima kako bi dao komentar o rastućem ratu i uručio Medalju časti umirovljenom bojniku Vojske Sjedinjenih Američkih Država Terryju Richardsonu.
Na događaju su promatrači primijetili „značajnu ozljedu nalik osipu” na desnoj strani njegova vrata. Doista, fotografije agencije France-Presse, koje je snimio Saul Loeb, prikazuju ono što izgleda kao istaknuta crvenkasta rana ili krasta ispod njegova desnog uha, pišeFuturism.
To je bila najjasnija fotografija, no i druge snimke s događaja prikazuju istu neobičnu mrlju, djelomično prekrivenu bijelim ovratnikom predsjednikove košulje.
Kao odgovor na upite, Bijela kuća dostavila je priopćenje pripisano Trumpovu liječniku Seanu Barbabelli.
„Predsjednik Trump koristi vrlo uobičajenu kremu na desnoj strani vrata, koja je preventivni tretman za kožu, propisan od strane liječnika Bijele kuće”, stoji u priopćenju. „Predsjednik će ovaj tretman koristiti tjedan dana, a crvenilo bi moglo potrajati nekoliko tjedana.”
Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za dodatnim pojedinostima.
Internetske teorije
Korisnici interneta intenzivno nagađaju, a mnogi sugeriraju da bi mogla biti riječ o herpes zosteru (šindri). Ta infekcija, uzrokovana istim virusom koji izaziva vodene kozice, obično uzrokuje crvene, mjehuraste osipe koji mogu dovesti do dugotrajne promjene boje kože.
Drugi su sugerirali da bi to moglo biti posljedica uzimanja znatne količine lijekova za razrjeđivanje krvi. Desna ruka osamdesetogodišnjeg predsjednika također je jutros izgledala značajno natečeno, što može, ali i ne mora, biti povezano s misterioznom modricom koja se na njegovoj desnoj ruci pojavljuje još od najmanje prošle godine.
Bijela kuća je tvrdila da je tamna mrlja rezultat toga što se previše rukovao s ljudima. Međutim, slična mrlja na njegovoj lijevoj ruci, uočena ranije ove godine, dovela je tu tvrdnju u pitanje.
