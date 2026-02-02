Oglas

Pad vlade se ne očekuje

Francuski parlament ponovno glasa o povjerenju manjinskoj vladi

author
Hina
|
02. velj. 2026. 09:50
Sébastien Lecornu
THOMAS SAMSON/AFP

Manjinska vlada francuskog premijera Sébastiena Lecornua suočava se u ponedjeljak s dva glasanja o povjerenju nakon što je premijer progurao proračun za ovu godinu kroz Nacionalnu skupštinu bez konačnog glasanja.

Oglas

Zastupnici Nacionalne skupštine trebali bi u ponedjeljak kasno poslijepodne početi raspravu o povjerenju vladi lijevog centra. Pad vlade se ne očekuje.

Lecornu je osigurao podršku socijalista ustupcima u proračunu.

Ako vlada preživi glasanje o nepovjerenju u parlamentu, proračun za 2026. godinu smatra se odobrenim.

Glasovanje o povjerenju zatražili su s jedne strane desničarski nacionalisti Marine Le Pen i s druge strane ljevičari, zeleni i komunisti.

Njihov pokušaj rušenja vlade reakcija je na Lecornuovo guranje proračuna za ovu godinu kroz parlamentarnu vijećnicu korištenjem posebnog članka ustava bez konačnog glasanja, nakon bezuspješne potrage za kompromisom.

Lecornu i njegova vlada već su preživjeli četiri glasanja o nepovjerenju u posljednjih nekoliko tjedana, koja su se odnosila na dijelove proračuna.

Činjenica da jako zadužena Francuska konačno dobiva proračun nakon zastoja vjerojatno će pozdraviti poduzeća i zemlje partneri EU-a poput Njemačke. To tvrtkama pruža jasnoću za ulaganja i zapošljavanje osoblja, a javni sektor također može ponovno ulagati.

Izgledi da bi Francuska mogla riješiti svoja dužnička pitanja pozitivan su signal i Europskoj uniji.

Teme
Francuska Parlament francuski parlament

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ