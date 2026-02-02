Francuski parlament ponovno glasa o povjerenju manjinskoj vladi

Manjinska vlada francuskog premijera Sébastiena Lecornua suočava se u ponedjeljak s dva glasanja o povjerenju nakon što je premijer progurao proračun za ovu godinu kroz Nacionalnu skupštinu bez konačnog glasanja.
Zastupnici Nacionalne skupštine trebali bi u ponedjeljak kasno poslijepodne početi raspravu o povjerenju vladi lijevog centra. Pad vlade se ne očekuje.
Lecornu je osigurao podršku socijalista ustupcima u proračunu.
Ako vlada preživi glasanje o nepovjerenju u parlamentu, proračun za 2026. godinu smatra se odobrenim.
Glasovanje o povjerenju zatražili su s jedne strane desničarski nacionalisti Marine Le Pen i s druge strane ljevičari, zeleni i komunisti.
Njihov pokušaj rušenja vlade reakcija je na Lecornuovo guranje proračuna za ovu godinu kroz parlamentarnu vijećnicu korištenjem posebnog članka ustava bez konačnog glasanja, nakon bezuspješne potrage za kompromisom.
Lecornu i njegova vlada već su preživjeli četiri glasanja o nepovjerenju u posljednjih nekoliko tjedana, koja su se odnosila na dijelove proračuna.
Činjenica da jako zadužena Francuska konačno dobiva proračun nakon zastoja vjerojatno će pozdraviti poduzeća i zemlje partneri EU-a poput Njemačke. To tvrtkama pruža jasnoću za ulaganja i zapošljavanje osoblja, a javni sektor također može ponovno ulagati.
Izgledi da bi Francuska mogla riješiti svoja dužnička pitanja pozitivan su signal i Europskoj uniji.
