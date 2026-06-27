Anušić: NATO nije mrtav, samo je u izazovnom trenutku. Europa je shvatila poruku

"NATO nije mrtav, on je samo u izazovnom vremenu i u trenutku u kojem je nakon desetljeća od njegovog osnivanja 1947. godine po prvi put došao u iskušenje da djeluje i pokaže svoj razlog postojanja", poručio je Anušić koji je na 19. Dubrovnik Forumu sudjelovao na panelu "Onkraj mirovne dividende: Suvremeno ratovanje, obrambena industrija i strateški odabiri Europe".