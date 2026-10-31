Njemačka na nogama: Gotovo 146.000 mladih prijavilo se za prosvjed, policija u pripravnosti

Četvrti razlog je demografija, i on povezuje sve ostale. Na izborima za Bundestag 2025. birači stariji od 60 godina činili su oko 42 posto biračkog tijela, a mlađi od 30 tek oko 13 posto. To znači da su mladi u Njemačkoj su politički nadglasani. Demografska slika pokazuje da su vladajuće strukture motivirane podilaziti starijoj i brojnijoj glasačkoj mašineriji (umirovljenicima) jer oni donose pobjedu na izborima.