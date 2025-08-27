Oglas

Osuda Izraela

"Glad u Gazi uzrokovana ljudskim djelovanjem" — Sve članice Vijeća sigurnosti, osim SAD-a

Hina
27. kol. 2025. 23:06
Vijeće sigurnosti UN-a
REUTERS/Brendan McDermid/Ilustracija

Sve članice Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda, osim Sjedinjenih Država, u srijedu su izjavile da je glad u Gazi "kriza uzrokovana ljudskim djelovanjem" i upozorile da je korištenje gladi kao ratnog oružja zabranjeno prema međunarodnom humanitarnom pravu.

U zajedničkoj izjavi, 14 članica Vijeća pozvalo je na trenutni, bezuvjetni i trajni prekid vatre, koji je Hamas predložio, a Izrael odbacio, oslobađanje svih talaca koje drže Hamas i druge skupine, značajan porast pomoći diljem Gaze te da Izrael odmah i bezuvjetno ukine sva ograničenja u isporuci pomoći.

"Glad u Gazi mora se odmah zaustaviti", rekli su. "Vrijeme je ključno. Humanitarna kriza mora se riješiti bez odgode i Izrael mora promijeniti smjer."

Grad Gaza i okolna područja službeno pate od gladi i ona će se vjerojatno proširiti, utvrdio je u petak Sustav integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC).

Izrael je u srijedu zatražio od IPC-a da povuče procjenu, odbacivši nalaze kao lažne i pristrane.

Na sastanku Vijeća sigurnosti UN-a o Gazi u srijedu, vršiteljica dužnosti američke veleposlanice pri UN-u Dorothy Shea dovela je u pitanje vjerodostojnost i integritet izvješća IPC-a, rekavši da "ne prolazi test ni na jednom ni na drugom".

"Svi prepoznajemo da je glad stvaran problem u Gazi i da postoje značajne humanitarne potrebe koje se moraju zadovoljiti. Rješavanje tih potreba prioritet je za Sjedinjene Države", rekla je Vijeću. 

Teme
Izrael genocid u gazi glad u gazi izrael blokira humanitarnu pomoć vijeće sigurnosti UN-a

