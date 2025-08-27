REUTERS/Hatem Khaled/File Photo

Izrael je u srijedu zatražio od globalne inicijative za praćenje gladi da povuče procjenu koja je utvrdila da stanovništvo grada Gaze i okolnih područja gladuje te da će se glad vjerojatno proširiti, odbacujući izvješće kao "duboko manjkavo".

Ministarstvo zdravstva u Gazi objavilo je kako je danas od gladi umrlo 10 Palestinaca, uključujući dvoje djece. Time se broj preminulih od gladi uzrokovane izraelskom blokadom povečao na 313, od kojih je 119, više od trećine, djece, piše Al Jazeera.

Sustav integrirane klasifikacije faza sigurnosti hrane (IPC) u petak je objavio da u Gazi gladuje 514.000 ljudi, gotovo četvrtina Palestinaca, a očekuje se da će se taj broj do kraja rujna povećati na 641.000.

Međutim, gotovo dvije godine nakon početka rata u Gazi, Izrael je još jednom odbacio takve procjene međunarodnih organizacija kao lažne i pristrane u korist palestinske militantne skupine Hamas.

Eden Bar Tal iz izraelskog ministarstva vanjskih poslova u srijedu je pisao IPC-u i zatražio inicijativu da povuče izvješće.

„Izvješće je duboko manjkavo, neprofesionalno i ne ispunjava standarde koji se očekuju od međunarodnog tijela kojem je povjerena tako ozbiljna odgovornost“, napisao je.

U njegovom pismu stoji da je IPC odstupio od vlastitih standarda i pravila, dodajući da postoje naznake da su podaci izmišljeni, namjerno odabrani ili ignorirani.

„Očekujemo da će IPC provesti hitan i transparentan pregled ovog izvješća koji će se pozabaviti metodološkim kršenjima i izbjeći dovođenje međunarodne zajednice, javnosti i kreatora politika u zabludu“, napisao je.

IPC nije odmah reagirao na izraelsko pismo.

IPC, inicijativa koja obuhvaća 21 humanitarnu organizaciju, agencije UN-a i regionalne organizacije koje financiraju Velika Britanija, Kanada, Europska unija i Njemačka, do sada je četiri puta procijenila da stanovništvo gladuje - u Somaliji 2011., Južnom Sudanu 2017. i 2020. te u Sudanu 2024. godine.

Ako se novo izvješće ne objavi u roku dva tjedna, Izrael će nastaviti osporavati procjenu i zatražiti od donatora IPC-a da obustave svoju financijsku potporu, upozorio je Bar Tal.

Izrael je danas, od zore, ubio 51 Palestinca u Gazi, uključujući njih 12 dok su čekali humanitarnu pomoć.