Što ako Grenland postane američki? "To bi mogla biti trajna zamka"

Posebno se ističe potencijal rijetkih metala potrebnih za zelenu tranziciju. Europsko vijeće je 2021. potvrdilo da Grenland nije dio državnog područja EU-a i ne pripada jedinstvenom tržištu te ga, za razliku od nekih najudaljenijih regija EU-a, ne obvezuje pravna stečevina EU-a, ali ima pravo na financijsku omotnicu kojom se ojačava strateško partnerstvo.