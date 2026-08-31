Bekim Sejdiu
Gotov dvogodišnji politički zastoj? Kosovske stranke se dogovorile oko predsjednika države
Stranka kosovskog tehničkog premijera Albina Kurtija Samoopredjeljenje (VV) i oporbena Demokratska liga Kosova (LDK) dogovorile su u ponedjeljak podršku izboru novog predsjednika, čime bi se mogao okončati gotovo dvogodišnji politički zastoj.
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Za predsjedničkog kandidata predložen je 51-godišnji Bekim Sejdiu, profesor prava na Sveučilištu u Prištini, koji je ranije bio kosovski veleposlanik u Turskoj i generalni konzul u New Yorku.
Kurtijeva stranka pobijedila je na prijevremenim izborima 7. lipnja i za formiranje vlade treba još samo nekoliko zastupnika iz redova manjinskih stranaka, no nema dvotrećinsku većinu potrebnu za izbor predsjednika.
Stranka VV ima 53 od ukupno 120 zastupničkih mjesta, dok je LDK s 18 mandata treća najveća stranka u parlamentu. S nekoliko manjinskih stranaka mogu osigurati više od 80 glasova potrebnih za izbor predsjednika, čija je funkcija uglavnom ceremonijalna.
"Nadamo se i vjerujemo da će Republika Kosovo, kao što je to toliko puta učinila u prošlosti, ponovno pronaći način da krene naprijed i suoči se s velikim izazovima koji nas čekaju", rekao je Sejdiu na konferenciji za novinare nakon postizanja dogovora.
Kosovo, jedna od najsiromašnijih europskih zemalja, nastoji se pridružiti Europskoj uniji, no Bruxelles je više puta upozorio da su za provedbu reformi potrebnih za članstvo nužne stabilne institucije. Politička nestabilnost dosad je usporavala reforme i pristup sredstvima EU-a.
Nemogućnost izbora novog predsjednika dovela je do raspisivanja lipanjskih prijevremenih izbora, trećih nacionalnih izbora na Kosovu u manje od 18 mjeseci.
Još nije poznato kada će se zastupnici sastati kako bi izabrali predsjednika parlamenta, odobrili novu vladu i glasali o izboru predsjednika države.
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