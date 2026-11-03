zeleno svjetlo
Grenland odobrio sporazum sa SAD-om
Grenlandski je parlament dao zeleno svjetlo za novi sporazum o sigurnosti i obrani sa Sjedinjenim Državama, izvijestila je u utorak danska novinska agencija Ritzau.
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Na glasovanju u utorak većina je podržala sporazum koji su američki predsjednik Donald Trump, danska premijerka Mette Frederiksen i grenlandski premijer Jens-Frederik Nielsen potpisali u rujnu na marginama Opće skupštine UN-a u New Yorku.
Za sporazum je glasovalo 16 zastupnika, dok ih je sedam bilo suzdržano. Glasova protiv nije bilo.
Sada se čeka odobrenje danskoga parlamenta. Glasovanje u Kopenhagenu predviđeno je za 19. studenoga. Nakon što Sjedinjene Države diplomatskim putem budu obaviještene o rezultatima dvaju glasovanja, sporazum konačno može stupiti na snagu.
Sporazumom se modernizira i dopunjuje obrambeni sporazum između Danske i SAD-a koji je na snazi od 1951. godine. Time se, barem zasad, stavlja točka na sukob oko toga arktičkog otoka koji je potaknuo američki predsjednik.
Trump je u prošlosti u više navrata prijetio aneksijom Grenlanda, opravdavajući svoje postupke sigurnosnim interesima. Nakon potpisivanja sporazuma, sve tri strane proglasile su se pobjednicima. Iz danska i grenlandske perspektive, ustupci su mala cijena. Suverenitet ostaje netaknut.
Prema sporazumu iz 1951. godine, SAD već ima znatnu slobodu vojnoga djelovanja na tom arktičkom otoku.
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