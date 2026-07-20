Novi šef
Hamas imenovao novog vođu
Hamas je imenovao Halila Al-Haju svojim glavnim vođom, objavila je u ponedjeljak palestinska militantna grupa.
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Al-Haja zamjenjuje Jahiju Sinvara, koji je poginuo u borbi s izraelskim snagama 2024. godine dok je Hamas vodio dvogodišnji rat s Izraelom u Pojasu Gaze.
Al-Haja, prognani vođa skupine u Gazi i glavni pregovarač, postupno je postajao sve važnija figura u vodstvu Hamasa nakon smrti Sinvara i Ismaila Hanije, koji je ubijen u Iranu u srpnju 2024.
Al-Haja se našao među visokim dužnosnicima koji su bili meta izraelskog napada u Dohi 2025., rekli su Reutersu izraelski dužnosnici.
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