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Novi šef

Hamas imenovao novog vođu

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Hina
|
20. srp. 2026. 14:36
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halil al-haja
EMMANUEL DUNAND/AFP

Hamas je imenovao Halila Al-Haju svojim glavnim vođom, objavila je u ponedjeljak palestinska militantna grupa.

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Al-Haja zamjenjuje Jahiju Sinvara, koji je poginuo u borbi s izraelskim snagama 2024. godine dok je Hamas vodio dvogodišnji rat s Izraelom u Pojasu Gaze.

Al-Haja, prognani vođa skupine u Gazi i glavni pregovarač, postupno je postajao sve važnija figura u vodstvu Hamasa nakon smrti Sinvara i Ismaila Hanije, koji je ubijen u Iranu u srpnju 2024.

Al-Haja se našao među visokim dužnosnicima koji su bili meta izraelskog napada u Dohi 2025., rekli su Reutersu izraelski dužnosnici.

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Teme
bliski istok halil al-haja hamas pojas gaze

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