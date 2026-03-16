Hegsethova retorika "bez milosti" u ratu s Iranom brine pravne stručnjake: "To je put bezakonja"

Obećanje ministra obrane Petea Hegsetha o "bez milosti i bez zarobljenika za naše neprijatelje" krši jasnu zabranu iz ratnog prava, tvrde pravni stručnjaci.
Međunarodno humanitarno pravo izričito zabranjuje proglašavanje da "neće biti pošteđivanja" (no quarter) ili prijetnju da će se ratovati na toj osnovi, smatrajući to ratnim zločinom usporedivim s ciljanjem ranjenih boraca ili onih koji pokušavaju položiti oružje i predati se, tumači važnost Axios.
Pravni stručnjaci na društvenim mrežama upozoravaju da bi svaka zapovijed nalik na "no quarter" bila očito nezakonita. Pentagon nije odmah odgovorio na upit Axiosa za komentar.
Profesor prava na Sveučilištu New York Ryan Goodman rekao je za Axios da ministar obrane "stavlja američku vojsku na put bezakonja na kojem ćemo gubiti sve više saveznika." "Najbolje što ministar Hegseth može učiniti za zemlju i za američku vojsku jest reći da se pogrešno izrazio i povući izjavu", rekao je Goodman, koji je ujedno i suglavni urednik časopisa o nacionalnoj sigurnosti Just Security.
Za kontekst, američka vojska zabranjuje takve zapovijedi još od Lieberova kodeksa iz vremena Američkog građanskog rata, koji je regulirao kako se vojske trebaju ponašati u ratu.
"To je jedan od razloga zašto su Sjedinjene Države osigurale da visoki njemački vojni dužnosnici budu procesuirani za taj zločin nakon Drugog svjetskog rata", rekao je Goodman. Haške i Ženevske konvencije te američki protokoli kasnije su dodatno razvili načela Lieberova kodeksa. "Pentagonov priručnik o ratnom pravu nedvosmisleno navodi da su takve izjave ratni zločini", rekao je Goodman.
Senator Mark Kelly (demokrat iz Arizone) napisao je u objavi na X-u u petak:
"'No quarter' nije neka kvazi-mačo fraza – ona ima konkretno značenje." "Zapovijed da se ne daje pošteda značila bi da se ne uzimaju zarobljenici nego ih se ubija. To bi kršilo pravo oružanog sukoba. Bila bi to nezakonita zapovijed. Također bi dovela američke vojnike u veći rizik."
Govor ministra obrane dolazi usred sve agresivnije retorike administracije Donalda Trumpa o neprijateljima i načinu vođenja ratnih operacija. Predsjednik Trump je na platformi Truth Social objavljivao videozapise u kojima obećava napade na Iran te poručuje pripadnicima Iranske revolucionarne garde da će, ako ne polože oružje, suočiti se s "sigurnom smrću", dok druge poziva da "povrate svoju zemlju."
Neki su zakonodavci prošle godine javno podsjetili pripadnike vojske da moraju odbiti očito nezakonite zapovijedi.
Trump je komentare demokrata nazvao "SEDICIOZNIM PONAŠANJEM, kažnjivim SMRĆU."
